Встречаем победителя конкурса среди подписчиков «СР»

– Какие рубрики в газете вам нравятся?

– Я читаю все,но для себя выделяю всегда гороскопы, литературную страницу, новости, телевизионную программу.

– Вам понравился приз?

– Очень! С блендером мне станет легче измельчать пищу.

– Вы по профессии детская медсестра. Как нам и читателям «СР» поддерживать иммунитет?

– Я советую не переедать, высыпаться и обязательно делать зарядку.

– Скоро Новый год. Что пожелаете горожанам?

– Здоровья, мирного неба над головой и счастья.

– А в чем для вас заключается счастье?

– В любимой работе, дружбе. Мы с Надеждой больше 30 лет дружим, чего и вам желаем.

Фото Эльвиры Рахимовой