Встречаем победителя конкурса среди подписчиков «СР»

– Какие рубрики в газете вам нравятся?
– Я читаю все,но для себя выделяю всегда гороскопы, литературную страницу, новости, телевизионную программу.
– Вам понравился приз?
– Очень! С блендером мне станет легче измельчать пищу.
– Вы по профессии детская медсестра. Как нам и читателям «СР» поддерживать иммунитет?
– Я советую не переедать, высыпаться и обязательно делать зарядку.
– Скоро Новый год. Что пожелаете горожанам?
– Здоровья, мирного неба над головой и счастья.
– А в чем для вас заключается счастье?
– В любимой работе, дружбе. Мы с Надеждой больше 30 лет дружим, чего и вам желаем.
Фото Эльвиры Рахимовой