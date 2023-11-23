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23 Ноября , 17:00

Встречаем победителя конкурса среди подписчиков «СР»

Ирина Гоноровская пришла в редакцию со своей подругой Надеждой Платоновой. Ирина рассказывает: – Газету выписываю столько, сколько себя помню. Мои родители тоже читали её ежедневно. Можно сказать, что я продолжаю их традицию.

Встречаем победителя конкурса среди подписчиков «СР»
Встречаем победителя конкурса среди подписчиков «СР»

– Какие рубрики в газете вам нравятся?

– Я читаю все,но для себя выделяю всегда гороскопы, литературную страницу, новости, телевизионную программу.

– Вам понравился приз?

– Очень! С блендером мне станет легче измельчать пищу.

– Вы по профессии детская медсестра. Как нам и читателям «СР» поддерживать иммунитет?

– Я советую не переедать, высыпаться и обязательно делать зарядку.

– Скоро Новый год. Что пожелаете горожанам?

– Здоровья, мирного неба над головой и счастья.

– А в чем для вас заключается счастье?

– В любимой работе, дружбе. Мы с Надеждой больше 30 лет дружим, чего и вам желаем.

 

Фото Эльвиры Рахимовой

Автор:
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