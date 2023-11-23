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23 Ноября , 14:45

За 10 месяцев 2023 года в Башкирии построили 2,6 млн кв. м жилья

В январе-октябре 2023 года на территории Башкортостана ввели в эксплуатацию 2,6 млн кв. м жилья, что на 5 процентов превышает уровень аналогичного периода прошлого года. 

За 10 месяцев 2023 года в Башкирии построили 2,6 млн кв. м жилья
За 10 месяцев 2023 года в Башкирии построили 2,6 млн кв. м жилья
Такие цифры прозвучали  20 ноября на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава региона Радий Хабиров.

И.о. министра строительства и архитектуры республики Владислав Сидоркин сообщил, что федеральная Правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, поставила задачу – в 2023 году превысить прошлогодние показатели ввода жилья.


– Всего в Башкортостане по итогам 2022 года ввели 3 млн 62 тысячи кв. м, – сказал Владислав Сидоркин. – А в этом году планируем достичь показателя в 3,1 млн кв. м.

В Приволжском федеральном округе республика занимает второе место ввода жилья, а среди регионов России – восьмое.

По состоянию на ноябрь 2023 года в регионе продолжают строить более 10 тысяч многоквартирных домов общей площадью 106 млн кв. м. Глава Башкортостана Радий Хабиров  поблагодарил строительный блок Правительства и местные администрации за хорошие темпы развития отрасли.

Источник: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан.
 
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"Стерлитамакский рабочий"

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