За 10 месяцев 2023 года в Башкирии построили 2,6 млн кв. м жилья

Такие цифры прозвучали 20 ноября на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава региона Радий Хабиров.





И.о. министра строительства и архитектуры республики Владислав Сидоркин сообщил, что федеральная Правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, поставила задачу – в 2023 году превысить прошлогодние показатели ввода жилья.







– Всего в Башкортостане по итогам 2022 года ввели 3 млн 62 тысячи кв. м, – сказал Владислав Сидоркин. – А в этом году планируем достичь показателя в 3,1 млн кв. м.





В Приволжском федеральном округе республика занимает второе место ввода жилья, а среди регионов России – восьмое.





По состоянию на ноябрь 2023 года в регионе продолжают строить более 10 тысяч многоквартирных домов общей площадью 106 млн кв. м. Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил строительный блок Правительства и местные администрации за хорошие темпы развития отрасли.





Источник: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан.