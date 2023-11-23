Жители Уфимской и Стерлитамакской агломераций могут оценить качество транспортного обслуживания в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

- С 2019 года автопарк госперевозчика «Башавтотранс» пополнили более 1130 новых автобусов, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республик Башкортостан Александр Клебанов. - В этих целях участвуем в различных программах. В частности, в прошлом году Республика Башкортостан в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» закупила 35 автобусов, а в этом году– еще 50 новых автобусов. Данные автобусы курсируют по востребованным маршрутам №№75 и 226.





Новые низкопольные автобусы большого класса полностью отвечают требованиям «Доступной среды»: оснащены откидной аппарелью, специальным местом в салоне для людей с ограниченными возможностями здоровья. «НефАЗы» оборудованы системой ГЛОНАСС, видеонаблюдением, устройствами контроля работы водителя, системой поддержания его работоспособности «антисон».

Просим жителей Уфимской и Стерлитамакской агломераций принять активное участие в социологическом опросе в период с 22 по 29 ноября 2023 года по адресу: https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList?ysclid=lp9mrycis1425642024



Источник: Минтранс РБ.