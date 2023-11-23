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23 Ноября , 15:04

Жители Уфимской и Стерлитамакской агломераций могут оценить качество транспортного обслуживания в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Для этого необходимо принять участие в социологическом опросе. Он проводится с 22 по 29 ноября 2023 года на официальном сайте нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Жители Уфимской и Стерлитамакской агломераций могут оценить качество транспортного обслуживания в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Жители Уфимской и Стерлитамакской агломераций могут оценить качество транспортного обслуживания в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
- С 2019 года автопарк госперевозчика «Башавтотранс» пополнили более 1130 новых автобусов, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республик  Башкортостан Александр Клебанов. - В этих целях участвуем в различных программах. В частности, в прошлом году Республика Башкортостан в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» закупила 35 автобусов, а в этом году– еще 50 новых автобусов. Данные автобусы курсируют по востребованным маршрутам №№75 и 226.

Новые низкопольные автобусы большого класса полностью отвечают требованиям «Доступной среды»: оснащены откидной аппарелью, специальным местом в салоне для людей с ограниченными возможностями здоровья. «НефАЗы» оборудованы системой ГЛОНАСС, видеонаблюдением, устройствами контроля работы водителя, системой поддержания его работоспособности «антисон».
 
Просим жителей Уфимской и Стерлитамакской агломераций принять активное участие в социологическом опросе в период с 22 по 29 ноября 2023 года по адресу: https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList?ysclid=lp9mrycis1425642024
Источник: Минтранс РБ.
 
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