Башкортостан на пороге экономического чуда: бесценный опыт Китая соединят с безграничным потенциалом республики

Здесь обсудили опыт российско-китайского сотрудничества, роль Башкирии в этих экономических отношениях и перспективы сотрудничества.

Директор Китайского центра по развитию международного бизнеса при Министерстве торговли КНР Ли Янцзюнь дал оптимистический прогноз экономическому сотрудничеству китайского бизнеса с Башкортостаном.

– Наши предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Башкортостаном, видят потенциал в этом взаимодействии.

Некоторые из гостей мероприятия уже планируют открыть серьезное производство в республике. Один из представителей китайского делового сообщества, готового инвестировать в республику, высказался о положительных перспективах в создании локализованного производства.

– У нашего взаимодействия с российским бизнесом есть отличные перспективы. Будем использовать достижения Китая в области высоких технологий, и они будут служить на глубинном уровне для нашего сотрудничества, – рассказал Представитель акционерной компания с ограниченной ответственностью Чжунго Хуахуэй Дяньци Цзитуань Цай Синлинь.

Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Восток» Эмиль Саетгареев обозначил основные направления сотрудничества между республикой и китайским бизнесом:

– Сейчас в экономическом партнерстве между Башкортостаном и Китаем уже начинают вырисовываться контуры и основные точки соприкосновения. У Поднебесной большой интерес к продуктам сельхозиндустрии. Инвестиции уже начинают заходить к нам в республику, и многие связаны с переработкой сельхозпродукции, к примеру, речь идет о сое, кукурузе, мясе. Китайские бизнесмены готовы инвестировать в развитие производств и продавать эту продукцию на китайском рынке. Этот блок сотрудничества уже реализуется, - отметил Эмиль Саетгареев.

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Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/15309/