Благодаря нацпроекту предприниматели Башкортостана получили финподдержку на сумму почти 28 млрд рублей

Финансирование за счет средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» привлекли более 970 компаний республики.

Об этом рассказал заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков на экспертной сессии «Меры государственной поддержки бизнеса. Цифровизация: вчера, сегодня, завтра», которая прошла 22 ноября в рамках XVI Международной недели бизнеса в Уфе. В открытом диалоге также приняли участие представители республиканских органов власти, институтов развития бизнеса, общественных объединений предпринимательства, бизнес-шерифы и предприниматели.





- На малый и средний бизнес направлены четыре льготные программы кредитования. С их помощью предприниматели могут привлечь необходимое финансирование. Это ПСК, «1764», программа инвесткредитования (ПСК+«1764») и программа для высокотехнологичных инновационных компаний. При этом предприниматели, которые хотят взять кредит на реализацию инвестиционных проектов, могут получить помощь в их структурировании на Цифровой платформе МСП.РФ. Там же инновационные предприятия могут направить заявку на получение льготного кредита по ставке 3%, - отметил Андрей Железняков.





Помимо этого, на МСП.РФ представлены сервисы по льготному лизингу оборудования, доступу к закупкам крупных госкомпаний, производственной кооперации и сбыту, региональным мерам поддержки и т.д.





- Для развития бизнеса необходимы условия, при которых получить государственную поддержку смогут как можно большее количество предпринимателей. Очень важна совместная работа профильных федеральных и региональных ведомств, институтов развития и делового сообщества, -прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.





При отсутствии или недостаточности залогового обеспечения для привлечения заемного финансирования предприниматели могут получить гарантийную поддержку от участников НГС, координатором которой является Корпорация МСП. Предприниматели Башкортостана с начала года по данным на 16 ноября получили финансовую поддержку в рамках НГС на общую сумму более 18 млрд рублей. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 53%. Финансирование при помощи гарантий и поручительств участников НГС привлекли более 540 компаний.





По программе стимулирования кредитования (ПСК), которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России, с начала года малый и средний бизнес Республики Башкортостан получил почти 4,2 млрд рублей.





По программе льготного инвесткредитования (ПСК+1764), оператором которой является Корпорация МСП, 27 компаний Республики Башкортостан по данным на 16 ноября получили с начала года на новые инвестиционные проекты долгосрочное финансирование на общую сумму более 2,6 млрд рублей.



Справочно: Международная неделя бизнеса – это ежегодное экономическое событие, которое объединяет представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. В этом году в масштабном мероприятии принимают участие более 4 тысяч человек. На полях Форума состоится более 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 400 спикеров федерального и международного уровня.



