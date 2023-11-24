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24 Ноября , 16:38

Благодаря нацпроекту предприниматели Башкортостана получили финподдержку на сумму почти 28 млрд рублей

Малый и средний бизнес Республики Башкортостан получил с начала года финансовую поддержку при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), а также по льготной программе кредитования «1764» на общую сумму почти 28 млрд рублей

Благодаря нацпроекту предприниматели Башкортостана получили финподдержку на сумму почти 28 млрд рублей
Благодаря нацпроекту предприниматели Башкортостана получили финподдержку на сумму почти 28 млрд рублей

Финансирование за счет средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» привлекли более 970 компаний республики.

Об этом рассказал заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков на экспертной сессии «Меры государственной поддержки бизнеса. Цифровизация: вчера, сегодня, завтра», которая прошла 22 ноября в рамках XVI Международной недели бизнеса в Уфе. В открытом диалоге также приняли участие представители республиканских органов власти, институтов развития бизнеса, общественных объединений предпринимательства, бизнес-шерифы и предприниматели.

- На малый и средний бизнес направлены четыре льготные программы кредитования. С их помощью предприниматели могут привлечь необходимое финансирование. Это ПСК, «1764», программа инвесткредитования (ПСК+«1764») и программа для высокотехнологичных инновационных компаний. При этом предприниматели, которые хотят взять кредит на реализацию инвестиционных проектов, могут получить помощь в их структурировании на Цифровой платформе МСП.РФ. Там же инновационные предприятия могут направить заявку на получение льготного кредита по ставке 3%, -  отметил Андрей Железняков.

Помимо этого, на МСП.РФ представлены сервисы по льготному лизингу оборудования, доступу к закупкам крупных госкомпаний, производственной кооперации и сбыту, региональным мерам поддержки и т.д. 

- Для развития бизнеса необходимы условия, при которых получить государственную поддержку смогут как можно большее количество предпринимателей. Очень важна совместная работа профильных федеральных и региональных ведомств, институтов развития и делового сообщества, -прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

При отсутствии или недостаточности залогового обеспечения для привлечения заемного финансирования предприниматели могут получить гарантийную поддержку от участников НГС, координатором которой является Корпорация МСП. Предприниматели Башкортостана с начала года по данным на 16 ноября получили финансовую поддержку в рамках НГС на общую сумму более 18 млрд рублей. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 53%. Финансирование при помощи гарантий и поручительств участников НГС привлекли более 540 компаний.

По программе стимулирования кредитования (ПСК), которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России, с начала года малый и средний бизнес Республики Башкортостан получил почти 4,2 млрд рублей.

По программе льготного инвесткредитования (ПСК+1764), оператором которой является Корпорация МСП, 27 компаний Республики Башкортостан по данным на 16 ноября получили с начала года на новые инвестиционные проекты долгосрочное финансирование на общую сумму более 2,6 млрд рублей.
 
Справочно: Международная неделя бизнеса – это ежегодное экономическое событие, которое объединяет представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. В этом году в масштабном мероприятии принимают участие более 4 тысяч человек. На полях Форума состоится более 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 400 спикеров федерального и международного уровня.

На сайте МНБ https://ibw-bashkortostan.com/  доступна трансляция всех ключевых сессий.
 
 
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