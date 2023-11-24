Напомним, в эти дни в столице Башкирии проходит Международная неделя бизнеса.

Глава правления китайского института цифровых активов Хуанг Джингнан рассказал об основных экономических инструментах, применяемых в двусторонних отношениях соседей.

– Мы понимаем, что внешние инвестиции и торговля – это очень крупные источники для роста экономики. На данный момент между нашими странами этот сегмент активно развивается, есть поддержка в этом направлении. Безусловно, мы должны понимать, какие секторы являются наиболее привлекательными для инвестирования. Есть ряд наших совместных проектов, которые уже доказали свою успешность. Безусловно, есть понимание, что эти проекты необходимо реализовывать и дальше, а также развивать новые. С 2019 года мы активно сотрудничаем с Республикой Башкортостан. Мы прошли длительный этап развития, создали совместное производство в республике. Сейчас этот завод достиг определенных успехов в своей сфере. Производимая продукция является стратегической и пользуется большим спросом не только на территории Башкортостана, но и за его пределами, – поделился Хуанг Джингнан.

Хуанг считается живой классикой в Китае. Он регулярно встречается с Си Цзиньпином, что является ярким свидетельством высокой значимости его вклада в развитие экономических связей между Китаем и Россией. Горизонт анализа Хуанга находится на очень высоком уровне, что позволяет ему простыми и понятными образами объяснять сложные стратегии Китая в отношении России.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/15580/