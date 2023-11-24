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24 Ноября , 13:00

Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» Стерлитамака вошёл в книгу о развитии событийного туризма в России

22 ноября в Нижнем Новгороде в рамках открытия XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards состоялась презентация книги Геннадия Шаталова «Туристическое событие: от идеи до туриста».

Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» Стерлитамака вошёл в книгу о развитии событийного туризма в России
Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» Стерлитамака вошёл в книгу о развитии событийного туризма в России

В издание вошли 65 лучших проектов из разных регионов России, которые в разные годы принимали участие в премии Russian Event Awards. В их число вошел и наш ежегодный Фестиваль гостеприимства "Купец 2.0".

В книге раскрываются секреты создания и реализации туристических событий — от момента зарождения идеи до ее воплощения в жизнь. Это издание — первое в своем роде, посвященное именно событийному туризму. В нём представлены не только те мероприятия, которые были посвящены юбилеям и праздничным датам, но и ежегодные события, проведение которых уже давно стало визитной карточкой некоторых муниципалитетов региона.

По информации пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.

Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» Стерлитамака вошёл в книгу о развитии событийного туризма в России
Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» Стерлитамака вошёл в книгу о развитии событийного туризма в России
Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» Стерлитамака вошёл в книгу о развитии событийного туризма в России
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"Стерлитамакский рабочий"

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