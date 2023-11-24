Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» Стерлитамака вошёл в книгу о развитии событийного туризма в России

В издание вошли 65 лучших проектов из разных регионов России, которые в разные годы принимали участие в премии Russian Event Awards. В их число вошел и наш ежегодный Фестиваль гостеприимства "Купец 2.0".



В книге раскрываются секреты создания и реализации туристических событий — от момента зарождения идеи до ее воплощения в жизнь. Это издание — первое в своем роде, посвященное именно событийному туризму. В нём представлены не только те мероприятия, которые были посвящены юбилеям и праздничным датам, но и ежегодные события, проведение которых уже давно стало визитной карточкой некоторых муниципалитетов региона.

По информации пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.