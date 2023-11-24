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24 Ноября , 12:00

Как оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии

Оплатить ЖКУ без комиссии и передать показания приборов учета теперь можно через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

Как оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии
Как оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» помогает решить любые вопросы ЖКХ в одном месте. В сентябре мобильное приложение начало работу во всех регионах России, а сегодня им пользуются уже более 900 тысяч россиян.
С помощью сервиса собственники могут:
  передать показания счетчиков,
  оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии (через СБП),
  принять участие в общедомовом собрании онлайн,
  ознакомиться с графиком работ по капитальному ремонту и отчетностью управляющих организаций.


Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загрузятся автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку и управляющая организация актуализирует данные. Приложение создано на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства («ГИС ЖКХ»).


Скачать «Госуслуги.Дом» можно по следующим ссылкам:


для iOS: https://apps.apple.com/ru/app/госуслуги-дом/id1616550510


для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru&gl=US

 

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