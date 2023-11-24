Как оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» помогает решить любые вопросы ЖКХ в одном месте. В сентябре мобильное приложение начало работу во всех регионах России, а сегодня им пользуются уже более 900 тысяч россиян.

С помощью сервиса собственники могут:

передать показания счетчиков,

оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии (через СБП),

принять участие в общедомовом собрании онлайн,

ознакомиться с графиком работ по капитальному ремонту и отчетностью управляющих организаций.



Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загрузятся автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку и управляющая организация актуализирует данные. Приложение создано на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства («ГИС ЖКХ»).



Скачать «Госуслуги.Дом» можно по следующим ссылкам:



для iOS: https://apps.apple.com/ru/app/госуслуги-дом/id1616550510



для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru&gl=US