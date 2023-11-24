ООО «Динамика» не подведёт!

В салоне автоцентра «Динамика» расцвёл красочный праздник – «LADA DАY SERVICE». Его регулярно проводят раз в квартал. Для детей пригласили аниматоров, организовали игры, конкурсы, танцы. Были накрыты столы с угощением. Дарили сувениры, сертификаты на обслуживание. Для постоянных клиентов – бесплатные услуги! Кто мог их получить? Хозяин автомобиля (старше двух с половиной лет) бренда LADA. Необходимо только заранее записаться по телефону горячей линии автоцентра «Динамика» 8-800-550-61-27.

LADA – САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ НАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Салон автоцентра «Динамика» производит неизгладимое впечатление. Продуманный современный дизайн. Просторные площади, занятые автомобилями, а на них лист ватмана с приятным словом «Подарок». Ряды столов, где расположились сотрудники, готовые ответить на любой вопрос клиента.

Подробные пояснения и консультации даёт руководитель отдела продаж Р.П.Егоров:

– Руслан Петрович, почему LADA считается самым доступным народным автомобилем?

– Во-первых, привлекает цена от 700 тысяч до 2-х миллионов. Во-вторых, гарантийное официальное техническое обслуживание. Оно осуществляется в дилерских центрах. На территории России их более 350-ти. В-третьих, LADA собирается из российских комплектующих, поэтому не возникает проблем с техобслуживанием.

В-четвёртых, это надёжность. Завод-изготовитель даёт гарантию на 3 года (или на 100 тысяч километров пробега).

– Что скажете о модельном ряде LADA?

– Модельный ряд очень разнообразен. Популярная «Гранта». Комфортабельная современная «Веста». Просторный «Ларгус». Легендарная «Нива».

– Почему легендарная?

– Она выпускается с 1978 года. Конечно, легендарная. За все прошедшие годы «Нива» не утратила популярности.

Спрашиваю у проходящего мимо сотрудника Владислава Попова:

– Владислав, вы человек нового поколения, купили бы «Ниву»?

– Я на ней езжу! Мы живём в стране, где зима длится несколько месяцев. И дороги, скажем прямо, у нас не совсем европейские. Когда разрабатывалась «Нива» это было учтено. Понятно, что у водителя больше шансов быстрее доехать в назначенный пункт.

Сугробы, гололёд, грязь, неровности (непроходимые для других ямы) «Ниве» не помеха. Ну, может, чуть притормозить придётся. Про поездки на дачу или рыбалку, или просто на природу я и не говорю.

И езда по городу тоже имеет свои преимущества: выше сидишь – лучше обзор. Загнать «Ниву» в занос – это суметь надо. Перестройка, парковка тоже намного легче. Неровности, ямки, трамвайные линии – не препятствия, а небольшие неровности. Как легковой автомобиль она уверенно держится в потоке и на городской улице, на скоростном шоссе.

– Руслан Петрович, а почему «Гранта» приобрела такую популярность?

– «Гранта» и «Веста» – одни из самых продаваемых машин в России. С этим не поспоришь. Статистика свидетельствует: реализация новых автомобилей «Гранта» занимает первое место в рейтинге продаж. За ней следует «Веста».

Причин популярности несколько. Во-первых, доступная цена, которую могут позволить себе многие российские граждане.

Во-вторых, автомобиль долго служит.

В-третьих, у него высокая ремонтопригодность.

И, наконец, «Гранта» смотрится достойно на фоне недорогих иномарок не только из прошлого, но и актуального настоящего.

– Автоцентр «Динамика» находится только в Стерлитамаке?

– Не только. Кроме Стерлитамака мы работаем в Салавате, Мелеузе, Кумертау.

– «Динамика» переводится как движение, развитие. Что оно значит для вашей компании?

– Это значит мы интенсивно развиваемся. Мир не стоит на месте и компания «Динамика» идёт в ногу со временем.

Интенсивное развитие – результат совершенствования технологий и самого бренда LADA, а также постоянная кропотливая работа над повышением своих знаний и навыков. Это характерно абсолютно для всех сотрудников. Наш директор Артём Геннадьевич Колесников тоже не игнорирует обучение.

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА

– Руслан Петрович, в чём заключаются преимущества покупки LADA?

– При покупке этого автомобиля в «Динамике вы получаете в подарок зимние шины.

Если вы решили приобрести автомобиль в кредит, то при условии сдачи вашей старой машины по системе TRADE-IN (обмен старого автомобиля на новый), автоцентр «Динамика» предоставит вам скидку до 50 тысяч рублей.

Также в «Динамике» более 150 автомобилей с автопробегом, прошедшие комплексную проверку по 112 пунктам во время приёма, с кристально чистой юридической историей.

Педагоги, медработники, военнослужащие, участники СВО и их семьи при покупке в кредит нового автомобиля в автоцентре «Динамика» могут воспользоваться программой государственной поддержки и получить 20-ти процентную скидку. Программа действует до 30 ноября 2023 года.

В «Динамике» можно пройти тест-драйв на автомобиле LADA, то есть попробовать автомобиль на дороге с нашим менеджером. При себе нужно иметь водительское удостоверение.

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

Мы беседуем с ассистентом сервисного центра А.С.Червяковой:

– Алла Сергеевна, в акцию LADA DAY SERVICE входит бесплатное обслуживание. Какое именно?

– Бесплатная диагностика автомобиля по 30 пунктам, которая позволяет выявить причины неисправностей двигателя и ходовой части. К примеру, после компьютерной диагностики, становится очевидным определённый дефект. Владелец машины может на месте его исправить или заменить деталь. При этом на покупку оригинальной запчасти и на последующий ремонт в нашем центре в рамках акции действует 20-ти процентная скидка. К слову, у нас в центре владельцам отечественных автомобилей доступен полный комплекс услуг – от обычной мойки и замены сезонных шин до ремонта любой степени сложности.

– Алла Сергеевна, в чём суть работы сервисного центра?

– Наша задача пригласить клиента на техническое обслуживание. Если он согласится, договорится об удобном для него времени.

Клиента принимает мастер-консультант. Машину загоняют в сервис для проведения полной диагностики.

– По каким параметрам проводится диагностика?

– По 30 параметрам.

– Например?

– К примеру, производится диагностика двигателя, или ходовой части. Может быть, комплексная диагностика.

– Сколько специалистов работает в зоне сервиса?

– Четыре мастера-консультанта и три ассистента.

Ждём вас в нашем дилерском центре, где наши клиенты получают обслуживание в максимально комфортной обстановке.

Вы поймёте, что наш автосалон – гарант качества, предоставляемых автоуслуг.

Я поинтересовалась записями в книге жалоб и предложений и нашла там одни только благодарности.

На первой странице:

«Выражаю благодарность мастеру-консультанту Владимиру Ткаченко за добросовестное отношение к своим обязанностям.

Владимир компетентен во всех вопросах. Всё делает быстро и качественно.

Приятная обстановка в салоне. Внимательное, вежливое отношение.

Спасибо за качество!

И.Х.Аглиуллин»

И далее:

«Я, С.И.Филиппенко купил машину в автоцентре «Динамика, что в Стерлитамаке.

Выражаю благодарность Евгению Прозорову за качественное обслуживание и профессиональную консультацию.

Прошу учесть, что администрация и весь персонал «Динамики» обслуживает клиентов по высшему классу

Филиппенко. 20.08.2023 г.»

«Хотим выразить благодарность коллективу автосалона «Динамика» и лично мастеру-консультанту Владимиру Ткаченко. За внимательное отношение, оперативность и качественное обслуживание.

Профессионализм механиков автоцентра так же заслуживают похвалы.

С уважением и благодарностью ООО «СБГ-строй»

«Хочу выразить благодарность мастеру-консультанту «Динамики» Владимиру Ткаченко. Он прекрасный профессионал, мастер золотые руки!

А.В.Чаплыгин»

Добро пожаловать в автоцентр «Динамика»! Записаться на диагностику, ремонт и другие виды обслуживания

Владимир компетентен во всех вопросах. Всё делает быстро и качественно.

Приятная обстановка в салоне. Внимательное, вежливое отношение.

Спасибо за качество!

И.Х.Аглиуллин»

И далее:

«Я, С.И.Филиппенко купил машину в автоцентре «Динамика, что в Стерлитамаке.

Выражаю благодарность Евгению Прозорову за качественное обслуживание и профессиональную консультацию.

Прошу учесть, что администрация и весь персонал «Динамики» обслуживает клиентов по высшему классу

Филиппенко. 20.08.2023 г.»

«Хотим выразить благодарность коллективу автосалона «Динамика» и лично мастеру-консультанту Владимиру Ткаченко. За внимательное отношение, оперативность и качественное обслуживание.

Профессионализм механиков автоцентра так же заслуживают похвалы.

С уважением и благодарностью ООО «СБГ-строй»

«Хочу выразить благодарность мастеру-консультанту «Динамики» Владимиру Ткаченко. Он прекрасный профессионал, мастер золотые руки!

А.В.Чаплыгин»

Добро пожаловать в автоцентр «Динамика»! Записаться на диагностику, ремонт и другие виды обслуживания можно ежедневно, мы работаем без выходных с 9 до 21 час. по адресу: г.Стерлитамак, ул.Профсоюзная, 3. Справки по телефону горячей линии: 8-800-550-61-27.

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