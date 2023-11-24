Радий Хабиров обозначил приоритеты внешнеэкономической деятельности Башкирии

Руководитель региона отметил, что форум неизменно привлекает большое количество участников из разных уголков мира. Один из ключевых партнеров для Башкортостана — Казахстан, который становится мощной индустриальной державой и взаимодействует со всем миром. Братская Беларусь повышает экономические компетенции, особенно в сфере машиностроения. Поэтому триада Башкортостан, Казахстан и Беларусь имеет огромный потенциал развития.

Также Гллава Башкортостана высоко оценил взаимодействие со странами дальнего зарубежья, в первую очередь с Китаем.

Радий Хабиров в своей речи расставил приоритеты внешнеэкономической деятельности республики:

— Россия прошла чрезвычайно сложный этап санкционного давления. Мы многому научились и больше не будем такими доверчивыми. Будем выстраивать дальнейшую работу исходя из сохранения технологического суверенитета. Дружба и добрососедские отношения, которые сложились со странами СНГ, имеют для нас первостепенное значение. Необходимо доверять тем, кто стабильно выполняет все свои обязательства. Мы открыты для сотрудничества с Азией, Африкой, Латинской Америкой. Думаю, в будущем мы откроем в этих направлениях новые точки роста, потенциал которых мы недооценивали раньше. И, конечно, планируем работать в интересах наших жителей, их безопасности и благополучия. Завтра, которое мы начинаем строить, будет складываться именно из этих обстоятельств.

Глава РБ написал посты в социальных сетях по итогам пленарного заседания, где говорится, в частности: «Благосостояние наших жителей, развитие экономики Башкортостана, наша жизнь завтра в целом зависят от самочувствия бизнеса, большого и малого. А оно, в свою очередь, напрямую зависит от наших действий, в том числе и на внешнеэкономическом треке».

Международная неделя бизнеса в Уфе проходит с 22 ноября по 1 декабря.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"