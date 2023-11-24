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24 Ноября , 11:23

Радий Хабиров обозначил приоритеты внешнеэкономической деятельности Башкирии

Глава республики принял  участие в пленарном заседании Международной недели бизнеса под названием «Послезавтра. Глазами международного сообщества» и  рассказал об основных направлениях внешнеэкономической деятельности региона.

Радий Хабиров обозначил приоритеты внешнеэкономической деятельности Башкирии
Радий Хабиров обозначил приоритеты внешнеэкономической деятельности Башкирии

Руководитель региона отметил, что   форум неизменно  привлекает большое количество участников из разных уголков мира. Один из ключевых партнеров для  Башкортостана  — Казахстан, который становится мощной индустриальной державой и взаимодействует со всем миром. Братская Беларусь повышает экономические компетенции, особенно в сфере машиностроения. Поэтому триада Башкортостан, Казахстан и Беларусь имеет огромный потенциал развития.

Также Гллава Башкортостана высоко оценил  взаимодействие со странами дальнего зарубежья, в первую очередь с Китаем.

Радий Хабиров в своей речи  расставил приоритеты  внешнеэкономической деятельности республики:

— Россия прошла чрезвычайно сложный этап санкционного давления. Мы многому научились и больше не будем такими доверчивыми. Будем выстраивать дальнейшую работу исходя из сохранения технологического суверенитета. Дружба и добрососедские отношения, которые сложились со странами СНГ, имеют для нас первостепенное значение. Необходимо доверять тем, кто стабильно выполняет все свои обязательства. Мы открыты для сотрудничества с Азией, Африкой, Латинской Америкой. Думаю, в будущем мы откроем в этих направлениях новые точки роста, потенциал которых мы недооценивали раньше. И, конечно, планируем работать в интересах наших жителей, их безопасности и благополучия. Завтра, которое мы начинаем строить, будет складываться именно из этих обстоятельств.

 Глава РБ написал посты в социальных сетях по итогам  пленарного заседания, где говорится, в частности: «Благосостояние наших жителей, развитие экономики Башкортостана, наша жизнь завтра в целом зависят от самочувствия бизнеса, большого и малого. А оно, в свою очередь, напрямую зависит от наших действий, в том числе и на внешнеэкономическом треке».

 Международная неделя бизнеса в Уфе проходит с 22 ноября по 1 декабря. 

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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