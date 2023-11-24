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24 Ноября , 12:30

В Стерлитамаке состоится семейный инклюзивный фестиваль «Строим мосты»

2 декабря в Городском дворце культуры г. Стерлитамака пройдёт семейный инклюзивный фестиваль «Строим мосты». Он начнётся в 10 часов и продлится до 13. 00.

Здесь можно будет получить консультации от психологов, дефектологов и логопедов, юристов, специалистов Центра занятости населения, Центра «Мой бизнес», врачей (невролог, психиатр, ортопед, терапевт, АФК). Также на вопросы горожан ответят представители городской администрации, социальных учреждений и Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

Для гостей мероприятия пройдут различные мастер-классы по логоритмике, карлингу, дефектологии, пластинографии, лечебной йоге, новогодней поделке, изготовлению магнитов, оригами и другое. Состоятся спортивные состязания по дартсу, настольному теннису, шашкам и армрестлингу. На протяжении всего фестиваля будет работать ярмарка ремесленников.

С 11:00 до 12:00 на сцена Городского дворца культуры состоится концерт с участием людей с ограниченными возможностями здоровья.

По информации пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.

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"Стерлитамакский рабочий"

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