6 элемент Регинвестстандарта в Башкортостане завоюет доверие бизнеса

- Сегодня Региональный инвестиционный стандарт признан универсальной платформой по созданию благоприятных условий в регионах для привлечения капитала и повышения эффективности мер поддержки инвесторов. Все 89 регионов участвуют в указанной работе: вовлечены бизнес, ресурсоснабжающие организации, органы власти. Второй год бизнес-сообщество дает оценку внедрения стандарта в регионах. Ведь задача республиканских правительств - наполнять созданные институты содержанием, - открыл сессию исполнительный директор, заместитель председателя Правления НААИР Рафаэль Хусяиншин.

Так или иначе все российские регионы создавали свои системы сбора обратной связи с инвесторами, выстраивали свои механизмы привлечения инвестиций, а значит, были заинтересованы, чтобы инвестор мог легко и быстро начать бизнес на их территории. Но в основу рекомендованной правительством РФ, после изучения всех практик, в качестве 6 элемента Регионального инвестстандарта легла система «ЦУР Бизнес», реализованная в Московской области. В течение 2023 года она была в пилотном режиме апробирована в 10 субъектах РФ, а уже с 1 января 2024 года будет действовать в 85 регионах России.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/16717/