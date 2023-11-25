«Башкирия – хедлайнер в вопросах экспорта». На МНБ в Уфе обсудили защиту бизнеса в новой международной реальности

Во рамках этого мероприятия прошла стратегическая сессия «Защита бизнеса в новой международной реальности».

Международный бизнес имеет ряд особенностей. Устанавливая деловые отношения с той или иной страной, нужно разбираться во множестве тонкостей – юридического, таможенного характера и других. Об этом говорили спикеры, в числе которых ведущие эксперты России, Китая и Ирана.

– В частности, существуют сложности в расчетах с недружественными странами, – отметил в своем выступлении вице-президент и председатель правового комитета Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнёр ЮК «ЛЕКС АЛЬЯНС» Артур Леер. – Наши банки отключены от свифтов, и наиболее популярный выход здесь – это использование стран-посредников, своего рода финансовая логистика. Предприниматели также могут использовать в международных расчетах платежных агентов».

При этом спикер подчеркнул, что нет ни одного неразрешимого вопроса, связанного с финансовой логистикой.

- Экспорт – это одно из основных направлений развития российской экономики, – в свою очередь, отметил директор Российской Ассоциации Франчайзинга Юрий Михайличенко. – Нам есть, что экспортировать, нам есть, куда идти. И мы хотим быть серьезным игроком на глобальном рынке. А для этого нужно обозначить долговременную стратегию и понять, какие вопросы необходимо решить.

В числе проблем, с которыми сталкиваются российские экспортеры, Михайличенко назвал особенности ведения бизнеса за рубежом, недостаточно развитые механизма для поиска зарубежных партнеров, таможенные особенности.

– Давайте обсудим эти вопросы в режиме диалога, – предложил Михайличенко. – Это будет и живо, и интересно, и в целом соответствовать названию форума – «Послезавтра». Ведь это действительно оптимистичное название, и Башкортостан фактически является хедлайнером в этом, поскольку так открыто никто не обсуждает. На парламентских слушаниях говорили в основном о проблемах российского рынка. Но мы верим, что послезавтра мы будем частью мирового сообщества.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/16120/