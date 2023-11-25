+1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
25 Ноября , 12:51

«Башкирия – хедлайнер в вопросах экспорта». На МНБ в Уфе обсудили защиту бизнеса в новой международной реальности

В столице Башкирии проходит Международная неделя бизнеса.

«Башкирия – хедлайнер в вопросах экспорта». На МНБ в Уфе обсудили защиту бизнеса в новой международной реальности
«Башкирия – хедлайнер в вопросах экспорта». На МНБ в Уфе обсудили защиту бизнеса в новой международной реальности

Во рамках этого мероприятия  прошла стратегическая сессия «Защита бизнеса в новой международной реальности». 

Международный бизнес имеет ряд особенностей. Устанавливая деловые отношения с той или иной страной, нужно разбираться во множестве тонкостей – юридического, таможенного характера и других. Об этом говорили спикеры, в числе которых ведущие эксперты России, Китая и Ирана.

– В частности, существуют сложности в расчетах с недружественными странами, – отметил в своем выступлении вице-президент и председатель правового комитета Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнёр ЮК «ЛЕКС АЛЬЯНС» Артур Леер. – Наши банки отключены от свифтов, и наиболее популярный выход здесь – это использование стран-посредников, своего рода финансовая логистика. Предприниматели также могут использовать в международных расчетах платежных агентов».

При этом спикер подчеркнул, что нет ни одного неразрешимого вопроса, связанного с финансовой логистикой.

- Экспорт – это одно из основных направлений развития российской экономики, – в свою очередь, отметил директор Российской Ассоциации Франчайзинга Юрий Михайличенко. – Нам есть, что экспортировать, нам есть, куда идти. И мы хотим быть серьезным игроком на глобальном рынке. А для этого нужно обозначить долговременную стратегию и понять, какие вопросы необходимо решить.

В числе проблем, с которыми сталкиваются российские экспортеры, Михайличенко назвал особенности ведения бизнеса за рубежом, недостаточно развитые механизма для поиска зарубежных партнеров, таможенные особенности.

– Давайте обсудим эти вопросы в режиме диалога, – предложил Михайличенко. – Это будет и живо, и интересно, и в целом соответствовать названию форума – «Послезавтра». Ведь это действительно оптимистичное название, и Башкортостан фактически является хедлайнером в этом, поскольку так открыто никто не обсуждает. На парламентских слушаниях говорили в основном о проблемах российского рынка. Но мы верим, что послезавтра мы будем частью мирового сообщества.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/16120/

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru