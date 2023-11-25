Башкортостан лидирует в создании бизнес-сообществ: обратная связь с предпринимателями на МНБ-2023

Бизнес в самых разных отраслях в конечном итоге согласует свои интересы и предъявляет инициативы государству, что называется, снизу вверх. Эффективность взаимодействия власти и бизнеса будет переживать взрывной рост в ближайшие годы, прогнозировали участники сессии «Власть и бизнес: невозможное возможно», которая прошла в третий день Международной недели бизнеса в Уфе.

Взаимодействию предпринимателей и государственных органов на международном, федеральном и региональном уровнях предстоит интенсивное развитие. Как встроятся в новую комплексную систему уже существующие бизнес-сообщества?

- Наш фонд – один из ключевых институтов поддержки инфраструктуры бизнеса. Получается, мы аккумулируем все потребности предпринимателей, кейсы их проблем и стараемся в их интересах предлагать коробочные решения. С этого года, например, начали реализацию концепции кластерных экосистем для бизнеса, приводим к логическому совершенству форматов «одного окна». Господдержка предпринимательства в Башкортостане базируется на долгосрочных республиканских программах, мы уже передали в правительство консолидированные предложения в горизонте 2023 года, - озвучила региональный опыт генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан Элиана Саитова.

Со стороны бизнеса обозначила уникальный федеральный пример отраслевого объединения, опыт которого рекомендован во всероссийском масштабе, исполнительный директор Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан Адель Сайфуллина.

- Уже сейчас в ассоциацию входят 35 компаний, которые дают больше 85 процентов жилищного строительства региона. Мы смогли так выстроить диалог с властью, что первые руководители республики регулярно ко взаимной выработке эффективных решений встречаются с членами ассоциации. Лучшим свидетельством растущей роли бизнес-сообществ в развитии страны может стать наш пример: в минувшем сентябре мы уже учредили первый союз ассоциаций застройщиков, думаю власти тоже интересно, чем живет отрасль и какие ее инициативы могли бы принести всеобщее процветание, - прогнозирует Адель Сайфуллина.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/16819/