МНБ-2023: Печатные СМИ будут жить! Но есть условие...

Речь шла о информационной войне против России и Беларуси, противостоянии фейкам, борьбе за качество материалов и за внимание читателя - об этом и другом.

В самом начале гранд-сессии состоялось прямое подключение с космолета Башкортостана на Международной выставке «Россия», которая проходит сейчас на ВДНХ в Москве. Экспозиция размещена на футуристическом стенде в виде космического аппарата, приземлившегося на ВДНХ. Этот стенд – один из самых высокотехнологичных и единственный из остальных, который полностью напечатан на 3D-принтере.

Модератором сессии «Послезавтра. Будущее четвертой власти. Мировые тенденции» выступил руководитель пресс-центра АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда. Он отметил, что медийное поле сегодня перегружено информацией. Серьезным конкурентом печатных СМИ, радио и телевидения стал интернет, в частности социальные сети.

СМИ ощущает на себе эти изменения. На какие вызовы сегодня приходится отвечать медийщикам? По словам директора по развитию медиахолдинга «Федерал пресс» Надежды Плотниковой, пандемия, которая внесла коррективы повсюду, трансформировала рабочие процессы и для СМИ.

- Это вызов, с которым, я думаю, все коллеги столкнулись. Мы живем в условиях довольно острого противодействия тем, кто желает наполнять информационную среду фейками. Последние полтора года мы все проверяем, перепроверяем, ищем пруфы. И должны нести ответственность практически за каждое высказанное слово в публичной сфере, потому что оно, как оружие, может и вылечить, и ранить. Мы наблюдаем небольшое снижение уровня доверия к СМИ. И вместе с тем чувствуем рост ответственности нас, как медийщиков, за то, что мы транслируем во вне. Именно в этих условиях, кажется, можно взрастить новых социально ориентированных, ответственных журналистов и блогеров, которые в будущем будут более ответственно относиться к тому, что они рассказывают, - отметила Надежда Плотникова.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/16817/