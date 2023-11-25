Наработки Башкортостана в сфере искусственного интеллекта презентовали представителям стран БРИКС

Профессор индийского Центра исследований в области сельского и промышленного развития Мануш Кумар Теотия рассказал о развитии стартапов в Индии.

– Мне бы хотелось поговорить об идеях экономической трансформации и инновации в контексте индийских стартапов. Этот опыт может быть очень полезен для организации БРИКС. Именно в этой сфере Индия проделывает прекрасную работу, и наш Премьер-министр Нарендра Моди поддерживает это направление. Он заинтересован в том, чтобы вовлекать людей с разных точек нашей страны для улучшения экономического состояния как нашего общества, так и население стран БРИКС. Стартапы зарождаются во всех уголках Индии и приносят огромную пользу нашему обществу. Прежде всего они задают некую инерцию для экономики. Правительство Индии запустило программу развития и поддержки стартапов в 2016 году и на сегодняшний день мы имеем большее 100 тысяч таких организаций, – подчеркнул Мануш Кумар Теотия.

Консультант Министерства Панчаяти Радж Правительства Республики Индия господин Балан отметил важность привлечения молодежи в управляющие секторы в странах БРИКС.

– Молодежь играет важную роль в развитии муниципалитетов в любой стране. Хочется подчеркнуть наше наблюдение, касающееся того, что Россия также заинтересована в вовлечении молодых людей в муниципальное администрирование. К слову, Бразилия известна тем, что привлекает молодежь в локальное управление регионами. В Индии современная молодежь может подавать заявки, получать одобрение и работать в региональном Правительстве. И мы видим, что сейчас не менее 50% управленцев это – молодые люди. Давайте взглянем на Китай, та роль, что отдается молодому поколению также крайне важна для экономического развития Поднебесной. И примерно аналогичная картина в странах Южной Африки, они концентрируют свое внимание на привлечении молодых кадров, – поделился мнением Консультант Министерства Панчаяти Радж.

Заведующий кафедры вычислительной техники и защиты информации Уфимского университета науки и технологий Вадим Картак в своей речи рассказал о наработках в области развития искусственного интеллекта в различных отраслях Башкортостана.

– В нашем университете ведется много прикладных разработок в области искусственного интеллекта. Так, к примеру, в медицинской отрасли ведется активная работа по его применению. Преимущества искусственного интеллекта всегда объективны, эта система может работать в любой районной поликлинике. Но, разумеется, основные решения должны приниматься людьми, а интеллектуальная система должна выступать в роли надежного помощника. Мы также разрабатываем системы, которые специализируются на экономических вопросах, определенных успехов в этом направлении нам уже удалось достичь, – подытожил Вадим Картак.

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Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/16816/