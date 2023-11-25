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25 Ноября , 13:16

Производитель аккумуляторов из Беларуси рассматривает возможность локализации завода в Башкортостане

В рамках третьего дня XVI Международной недели бизнеса (МНБ-2023) финансовый директор Управляющей компании Холдинга 1AK-GROUP Алексей Шиленок заявил о том, что Башкортостан является одной из приоритетных территорий для размещения производства сепараторов аккумуляторных батарей и литиевых аккумуляторов благодаря развитой экономической и химической инфраструктурам. 

Производитель аккумуляторов из Беларуси рассматривает возможность локализации завода в Башкортостане
Производитель аккумуляторов из Беларуси рассматривает возможность локализации завода в Башкортостане

– Республика Беларусь является одним из ключевых партнеров Башкортостана на мировой арене. Мы регулярно совершаем взаимные визиты и реализуем совместные проекты. В частности, 10 октября запустили работу завода по производству зерносушильной техники «Амкодор-Агидель». Мы продолжаем взаимодействие с белорусскими коллегами и уже строим еще один завод. «Амкодор-Алга» будет производить грейдеры, бульдозеры и экскаваторы. Объем инвестиций составит более 8 млрд рублей, – поделилась Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

Перспективы сотрудничества и намерения в части реализации данного проекта прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов.

– Одним из основных пунктов при реализации таких проектов является подбор площадки для локализации производства. Еще один важный момент – это реализация инициативы с максимальным количеством преференций. Именно поэтому мы предложили инвестору рассмотреть возможность размещения предприятия на территории ОЭЗ «Алга», резиденты которой получают ряд налоговых, арендных и таможенных льгот. По итогам прошедшей встречи совместно с коллегами было принято решение о дальнейшей проработке проекта. Детально изучив его параметры, мы предложим наиболее подходящие под производство площадки, – сказал Наиль Габбасов.

В ходе обсуждения проектов Алексей Шиленок отметил простоту и низкую стоимость производства сепараторов для аккумуляторов. Вместе с тем данный продукт очень востребован на рынке ввиду того, что без сепаратора невозможно осуществить сборку свинцово-кислотных аккумуляторов, которые применяются в транспортных средствах, аварийных источниках электроэнергии и резервных источниках энергии.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/16716/

 

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