Производитель аккумуляторов из Беларуси рассматривает возможность локализации завода в Башкортостане

– Республика Беларусь является одним из ключевых партнеров Башкортостана на мировой арене. Мы регулярно совершаем взаимные визиты и реализуем совместные проекты. В частности, 10 октября запустили работу завода по производству зерносушильной техники «Амкодор-Агидель». Мы продолжаем взаимодействие с белорусскими коллегами и уже строим еще один завод. «Амкодор-Алга» будет производить грейдеры, бульдозеры и экскаваторы. Объем инвестиций составит более 8 млрд рублей, – поделилась Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

Перспективы сотрудничества и намерения в части реализации данного проекта прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов.

– Одним из основных пунктов при реализации таких проектов является подбор площадки для локализации производства. Еще один важный момент – это реализация инициативы с максимальным количеством преференций. Именно поэтому мы предложили инвестору рассмотреть возможность размещения предприятия на территории ОЭЗ «Алга», резиденты которой получают ряд налоговых, арендных и таможенных льгот. По итогам прошедшей встречи совместно с коллегами было принято решение о дальнейшей проработке проекта. Детально изучив его параметры, мы предложим наиболее подходящие под производство площадки, – сказал Наиль Габбасов.

В ходе обсуждения проектов Алексей Шиленок отметил простоту и низкую стоимость производства сепараторов для аккумуляторов. Вместе с тем данный продукт очень востребован на рынке ввиду того, что без сепаратора невозможно осуществить сборку свинцово-кислотных аккумуляторов, которые применяются в транспортных средствах, аварийных источниках электроэнергии и резервных источниках энергии.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/16716/