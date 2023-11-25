+1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
25 Ноября , 16:28

Соблюдайте правила дорожного движения

Переходить дорогу следует только на пешеходных переходах или на светофорах, убедившись, что все автомобили остановились. В вечернее и ночное время пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы

Соблюдайте правила дорожного движения
Соблюдайте правила дорожного движения

Видеоролик с официального сайта проекта «Дорожные ловушки»

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru