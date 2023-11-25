Переходить дорогу следует только на пешеходных переходах или на светофорах, убедившись, что все автомобили остановились. В вечернее и ночное время пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы
Соблюдайте правила дорожного движения
Видеоролик с официального сайта проекта «Дорожные ловушки»
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