+1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
25 Ноября , 12:56

Турция все больше заинтересована в Башкортостане как в деловом партнере

23 ноября в столице Башкирии в рамках Международной недели бизнеса состоялся деловой разговор «Фактор укрепления российско-турецких отношений на примере Республики Башкортостан». В дискуссии приняли участие российские и турецкие бизнесмены, представители власти.

Турция все больше заинтересована в Башкортостане как в деловом партнере
Турция все больше заинтересована в Башкортостане как в деловом партнере

Беседу открыл представитель Республики Башкортостан при Торговом представительстве России в Турции Марат Тансыккужин:

– На фоне событий 2022 года турецкое направление становится приоритетным во внешнеэкономической повестке России, – отметил спикер. – Российско-турецкий товарооборот за 2022 год стал рекордным и составил 65 млрд долларов. Это в два раза больше, чем годом ранее – в 2021 году товарооборот между Россией и Турцией составил 33 миллиарда. И мы можем рассчитывать на устойчивое развитие данного тренда. Республика Башкортостан вносит свой вклад в развитие российско-турецких торговых отношений. Уже есть промежуточные итоги: за январь-сентябрь 2023 года экспортная динамика Башкортостана с Турцией превысила 112%. Несмотря на сложную внешнеполитическую конъюнктуру, приятно отметить, что турецкие партнеры не снижают интерес к инвестиционному сотрудничеству.

С приветственной речью к участникам обратился заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Фидан Ишемгулов:

– Башкортостан и Турция тесно взаимодействуют в самых разных сферах, – сказал замминистра. – Благодаря усилиям наших национальных лидеров – президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – деловое сотрудничество двух стран вышло на беспрецедентно высокий уровень. Для нас очень важно продолжать контакты, устанавливать новые отношения. В республике реализовано много инфраструктурных проектов с участием турецких компаний, некоторые из них стали визитной карточкой Башкортостана. За первые десять месяцев текущего года внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Турцией вырос на 140% по сравнению с прошлым годом.

Ишемгулов констатировал рост числа компаний в республике, заинтересованных в сотрудничестве с Турцией, тем более что появились экономические ниши, которые можно восполнить.

В свою очередь представитель турецкой стороны, генконсул Турции в Казани Угур Йылмаз, выразил надежду в расширении торговых связей между Турцией и Башкортостаном.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/16121/

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru