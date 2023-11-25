Турция все больше заинтересована в Башкортостане как в деловом партнере

Беседу открыл представитель Республики Башкортостан при Торговом представительстве России в Турции Марат Тансыккужин:

– На фоне событий 2022 года турецкое направление становится приоритетным во внешнеэкономической повестке России, – отметил спикер. – Российско-турецкий товарооборот за 2022 год стал рекордным и составил 65 млрд долларов. Это в два раза больше, чем годом ранее – в 2021 году товарооборот между Россией и Турцией составил 33 миллиарда. И мы можем рассчитывать на устойчивое развитие данного тренда. Республика Башкортостан вносит свой вклад в развитие российско-турецких торговых отношений. Уже есть промежуточные итоги: за январь-сентябрь 2023 года экспортная динамика Башкортостана с Турцией превысила 112%. Несмотря на сложную внешнеполитическую конъюнктуру, приятно отметить, что турецкие партнеры не снижают интерес к инвестиционному сотрудничеству.

С приветственной речью к участникам обратился заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Фидан Ишемгулов:

– Башкортостан и Турция тесно взаимодействуют в самых разных сферах, – сказал замминистра. – Благодаря усилиям наших национальных лидеров – президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – деловое сотрудничество двух стран вышло на беспрецедентно высокий уровень. Для нас очень важно продолжать контакты, устанавливать новые отношения. В республике реализовано много инфраструктурных проектов с участием турецких компаний, некоторые из них стали визитной карточкой Башкортостана. За первые десять месяцев текущего года внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Турцией вырос на 140% по сравнению с прошлым годом.

Ишемгулов констатировал рост числа компаний в республике, заинтересованных в сотрудничестве с Турцией, тем более что появились экономические ниши, которые можно восполнить.

В свою очередь представитель турецкой стороны, генконсул Турции в Казани Угур Йылмаз, выразил надежду в расширении торговых связей между Турцией и Башкортостаном.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/news/16121/