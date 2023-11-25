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25 Ноября , 12:28

В ОЭЗ «Алга» локализуют производство тротуарной плитки за 1,4 млрд рублей

В особой экономической зоне «Алга» (ОЭЗ) планируется локализовать новое предприятие, которое будет производить тротуарную плитку и различные элементы благоустройства. 

В ОЭЗ «Алга» локализуют производство тротуарной плитки за 1,4 млрд рублей
В ОЭЗ «Алга» локализуют производство тротуарной плитки за 1,4 млрд рублей

 

Соответствующее соглашение подписано на площадке Международной недели бизнеса (МНБ-2023) между компанией «Поревит. Уфа» и Корпорацией развития Республики Башкортостан – управляющей компанией ОЭЗ. В свою инициативу инвестор намерен вложить порядка 1,4 млрд рублей. Планируется, что на предприятии будет создано 70 новых рабочих мест.

Этот проект сопровождается Корпорацией развития. В ходе выбора инвестиционной площадки между инвестором и управляющей компанией ОЭЗ была достигнута договоренность о реализации проекта на площадке №3. Также специалистами ведомства подготовлены документы для презентации инициативы Главе региона в рамках заседания «Инвестчас» и дальнейшего получения соответствующих мер господдержки. 

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22356/

 

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