В ОЭЗ «Алга» локализуют производство тротуарной плитки за 1,4 млрд рублей

Соответствующее соглашение подписано на площадке Международной недели бизнеса (МНБ-2023) между компанией «Поревит. Уфа» и Корпорацией развития Республики Башкортостан – управляющей компанией ОЭЗ. В свою инициативу инвестор намерен вложить порядка 1,4 млрд рублей. Планируется, что на предприятии будет создано 70 новых рабочих мест.

Этот проект сопровождается Корпорацией развития. В ходе выбора инвестиционной площадки между инвестором и управляющей компанией ОЭЗ была достигнута договоренность о реализации проекта на площадке №3. Также специалистами ведомства подготовлены документы для презентации инициативы Главе региона в рамках заседания «Инвестчас» и дальнейшего получения соответствующих мер господдержки.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22356/