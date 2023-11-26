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26 Ноября , 09:00

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём матери

Дорогие женщины! Поздравляю вас с замечательным, добрым праздником – Днём матери!

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём матери
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём матери

Спасибо за тепло вашей души, за вашу заботу и нежность. Сколько бы ни было у женщины детей, каждый занимает особое место в материнском сердце, на всех хватает её любви и ласки. Особые слова благодарности и признательности многодетным мамам, а также тем, кто воспитывает приёмных детей.
Мама – тот близкий человек, на которого мы можем всегда положиться, который искренне разделит с нами радость, поддержит, когда нам это больше всего необходимо. Мама – это целая вселенная не только в жизни ребёнка, но и повзрослевшего человека.

Самое доброе, светлое, родное в жизни каждого. Берегите своих мам и говорите тёплые слова не только в праздники. Несмотря на ежедневные дела, обязательно находите для этого время. Это очень важно!


Милые наши мамы, с праздником вас! Дарите любовь и заботу своим детям и получайте это взамен в многократном размере. Счастья вам и крепкого здоровья!


Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.

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