Как в Стерлитамаке защищают интересы детей

Актовый зал полилингвальной школы № 23 празднично украшен. Ребята и взрослые собрались, чтобы отметить Всероссийский День правовой помощи детям. А также задать наболевшие вопросы специалистам: сотруднику управления по опеке и попечительству А.С.Мовсумовой, нотариусу Т.А.Малышевой, представителям ГБУ РБ Юго-западный МЦ «Семья» Л.Ю.Хреновой и И.А.Чиликиной.



На сцене организатор мероприятия – социальный педагог школы № 23 – Эльмира Маратовна Юсупова:

– 20 ноября 1959 года на 841-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята Декларация прав ребёнка. Через 30 лет, в 1989 году – Конвенция о правах детей. Она до сих пор остаётся основным документом ООН, закрепляющим права ребёнка.

Наша цель – защита прав и интересов детей, их правовое просвещение.



С деятельностью МЦ «Семья» познакомила исполняющая обязанности руководителя центра Линара Юлаевна Хренова:

– Центр работает с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Например, приехала семья в Стерлитамак и обратилась к нам за помощью. Мы помогаем найти работу, устроить ребёнка в детский сад. Не оставляем без внимания женщин с детьми, у которых мужья злоупотребляют алкоголем.



Специально для разных групп детей у нас проводятся мероприятия. В младшей группе –

дети от 3 до 6 лет. В средней – ребята подросткового возраста. Обычно для них мы организуем мастер-классы. Для старшеклассников есть занятия, направленные на динамику личностного роста.

Сейчас многих волнует проблема буллинга. Этой теме было посвящено специальное мероприятие. Оно нашло живой отклик у детей. Ребята горячо обсуждали короткометражный фильм о буллинге.



Дорогие девочки и мальчики, приходите к нам на занятия. Вы узнаете много интересного и нового, в том числе о правой защите и помощи для детей и подростков.

О юридической защите детей, оставшихся без попечения родителей, и сирот рассказала Алёна Сергеевна Мовсумова.

Например, о праве на получение жилплощади (в очередь включаются с 14 лет). Алёна Сергеевна подчеркнула, что это право получает только сам подросток, а не опекун или органы опеки:

– Но мы стараемся установить контакт и с опекунами, и с детьми. Если появятся проблемы, которые, на ваш взгляд, кажутся неразрешимыми, обращайтесь к нам. Иногда одного разговора достаточно, чтобы разрешить возникшие трудности.

А сейчас я отвечу на вопрос, почему детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам, очень важно хорошо учиться. Именно от этого зависит ваше обеспеченное будущее. Дело в том, что если вы поступили на бюджетное обучение, то получите полное государственное обеспечение: стипендию, бесплатное проживание в общежитии, выплаты на одежду и продукты питания. Поэтому заранее определитесь, кем вы хотите стать, и беритесь за учёбу.



Заместитель директора по воспитательной работе школы № 23 Р.Р.Муртазина призвала ребят не замыкаться в себе, не оставаться один на один со своей бедой:

– Смело обращайтесь к нашим социальному педагогу и психологам (кабинет № 218), ко мне (я нахожусь в 212-й аудитории).

Для полезного проведения досуга и получения новых знаний и навыков у нас организованы кружки по интересам и внеурочные занятия.

Э.М.Юсупова:

– Я 21 год работаю социальным педагогом. Знаю всех специалистов-психологов, педагогов. Ни разу ни от кого из них не было отказа. Вы имеете право на юридическую защиту и психологическую помощь. Всё решаемо. Не стесняйтесь обращаться к нам.

Что касается правовой помощи? Желающие обращались к известному в городе юристу Т.А.Малышевой, которая давала бесплатные юридические консультации, советы, рекомендации.



Она объяснила, что при любых нотариальных действиях льготы имеют ребята, находящиеся под опекой, сироты и дети участников СВО. Они освобождаются от уплат госпошлины и регионального тарифа на 100 процентов.

Затем настало время вопросов. Подходили к специалистам как взрослые – опекуны, родители, так и дети.

Завершилась встреча благотворительной акцией «Мы вместе!». Помощь опекунам оказала компания ООО «Гринлайф».

Также самых активных и ответственных опекунов отметили благодарственными письмами, которые вручила директор школы № 23 Оксана Васильевна Самойлова.

Фото автора.