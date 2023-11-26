Приветствие участникам, гостям и организаторам Всероссийской конференции «Сердце Матери – Сердце России»

В телеграмме, в частности, говорится:

«Для обсуждения широкого круга проблем, волнующих сегодня российских женщин, ваш форум собрал в Пятигорске многодетных матерей, жён и мам участников специальной военной операции, попечителей детей-сирот, представительниц благотворительных, добровольческих организаций, деятелей науки, культуры, образования. В центре вашего внимания – вопросы, имеющие, без преувеличения, общенациональное значение. Это поддержка материнства и детства, продвижение в обществе духовно-нравственных, семейных ценностей, улучшение демографической ситуации, решение актуальных задач социальной сферы.

В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России» – организатор нынешней конференции. Его активисты и волонтёры участвуют в реализации проектов, направленных на укрепление здоровья граждан, оказывают гуманитарную помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции, заботятся о раненых в госпиталях и реабилитационных центрах, уделяют неустанное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Столь значимая, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания».

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72815