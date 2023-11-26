Участник спецоперации из Стерлитамака рассказал о своей службе

Пройдя переобучение, бывший танкист – артиллерист самоходной установки стал разведчиком отдельной разведроты. В зоне СВО уже второй год. Таких как он там называют ветеранами. Сейчас в краткосрочном отпуске. Скоро обратно на передовую.

В задачу разведчиков входит исследование позиций врага. И уже за ними туда идут штурмовые группы. Так что разведчики там на самой что ни на есть передовой: впереди них только враг.

На вопрос, как обстоят дела на передовой, отвечает уклончиво, но обнадеживающе: «Смотря на каком направлении. Мы всё лето были в обороне. Сейчас идём вперёд. За нами трикрупных города: Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. Через Мелитополь проходит дорога на Крым. В районе Работино наши намолотили немало металлолома: «Бредли», «Леопарды», Т-72…».

Кстати, разведчики имеют непосредственное отношение и к подвигу русского танка «Алёша», который остановил колонну из 10 единиц бронетехники. Возможно, в этом есть и заслуга нашего земляка. Недаром же его представили к правительственной награде.

– А как твои близкие отнеслись к твоему решению отправиться в зону СВО?

– Поначалу, родители не одобряли. А сейчас, пожалуй, даже гордятся.

– Что бы ты сказал парням, которые раздумывают, идти им в контрактники или нет?

– Многое зависит от подразделения: какой полк, какое командование. У нас, например, всё нормально.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).