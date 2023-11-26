+1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
26 Ноября , 18:08

Участник спецоперации из Стерлитамака рассказал о своей службе

Боец с позывным «Мангуш» (так называется посёлок городского типа в Мариупольском районе Донецкой области, административный центр Мангушской поселковой общины; сам воин говорит, что это герой какого-то фильма) после школывыбрал профессию оператора-аппаратчика. Но после химико-технологического техникума поработать по специальности не довелось. Почти сразу призвали в армию. Служить выпало на Дальнем Востоке. Через три месяца службы подался в контрактники. Неудивительно: в этой семье он не один в погонах. Старший брат - офицер МЧС.

Участник спецоперации из Стерлитамака рассказал о своей службе
Участник спецоперации из Стерлитамака рассказал о своей службе

Пройдя переобучение, бывший танкист – артиллерист самоходной установки стал разведчиком отдельной разведроты. В зоне СВО уже второй год. Таких как он там называют ветеранами. Сейчас в краткосрочном отпуске. Скоро обратно на передовую.

В задачу разведчиков входит исследование позиций врага. И уже за ними туда идут штурмовые группы. Так что разведчики там на самой что ни на есть передовой: впереди них только враг.

На вопрос, как обстоят дела на передовой, отвечает уклончиво, но обнадеживающе: «Смотря на каком направлении. Мы всё лето были в обороне. Сейчас идём вперёд. За нами трикрупных города: Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. Через Мелитополь проходит дорога на Крым. В районе Работино наши намолотили немало металлолома: «Бредли», «Леопарды», Т-72».

Кстати, разведчики имеют непосредственное отношение и к подвигу русского танка «Алёша», который остановил колонну из 10 единиц бронетехники. Возможно, в этом есть и заслуга нашего земляка. Недаром же его представили к правительственной награде.

– А как твои близкие отнеслись к твоему решению отправиться в зону СВО?

Поначалу, родители не одобряли. А сейчас, пожалуй, даже гордятся.

– Что бы ты сказал парням, которые раздумывают, идти им в контрактники или нет?

– Многое зависит от подразделения: какой полк, какое командование. У нас, например, всё нормально.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Автор:Фаяз Юмагузин
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru