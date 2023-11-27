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27 Ноября , 14:13

Где в прямом эфире можно будет увидеть прямую линию Радия Хабирова

Прямую линию Главы Башкирии Радия Хабирова в прямом эфире покажут пять телеканалов: БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «Салям», кроме этого, трансляция будет идти в социальных сетях Главы РБ во «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ЦУР РБ, а звук – в эфире радиостанций «Юлдаш» и «Радио России», рассказали в пресс-службе Главы республики. 

Где в прямом эфире можно будет увидеть прямую линию Радия Хабирова
Где в прямом эфире можно будет увидеть прямую линию Радия Хабирова

Как мы сообщали ранее, в следующую среду, 29 ноября Радий Хабиров ответит на вопросы жителей республики. Начало прямой линии в 19 часов. Задать вопрос можно уже сейчас через соцсети  «ВКонтакте» и «Одноклассники» или через официальный сайт руководителя региона. На каждое обращение людям придет официальный ответ. 

В прошлом году прямая линия с Радием Хабировым шла более четырех часов, Глава республики ответил примерно на 70 вопросов жителей.

"Стерлитамакский рабочий" в прошлом году рассказывал об ответах Радия Фаритовича на вопросы жителей, в том числе на вопросы жителей Стерлитамака. Материал доступен по ссылке

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ". 

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