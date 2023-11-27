Где в прямом эфире можно будет увидеть прямую линию Радия Хабирова

Как мы сообщали ранее, в следующую среду, 29 ноября Радий Хабиров ответит на вопросы жителей республики. Начало прямой линии в 19 часов. Задать вопрос можно уже сейчас через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» или через официальный сайт руководителя региона. На каждое обращение людям придет официальный ответ.

В прошлом году прямая линия с Радием Хабировым шла более четырех часов, Глава республики ответил примерно на 70 вопросов жителей.

"Стерлитамакский рабочий" в прошлом году рассказывал об ответах Радия Фаритовича на вопросы жителей, в том числе на вопросы жителей Стерлитамака. Материал доступен по ссылке

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".