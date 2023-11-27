Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению

Перед началом дискуссии Владимир Путин в сопровождении президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа посетил выставку, посвящённую революционному развитию технологий искусственного интеллекта.

Владимир Владимирович осмотрел демонстрационные стенды, повествующие о возможностях и перспективах генеративного искусственного интеллекта. Созданные с его помощью технологии позволяют обрабатывать и генерировать различный контент: тексты, изображения, музыку, а также анализировать их.

В своём выступлении Президент России сказал, в частности:

"Подчеркну, для гражданина повседневное внедрение передового поколения искусственного интеллекта – это современная человекоцентричная социальная сфера, это новое качество жизни и новые возможности для профессиональной деятельности. По сути, человек может делегировать машине многие рутинные функции в быту, на производстве, в управлении и даже в сфере креативных индустрий. И, напротив, взять на себя самые сложные задачи. Это значит, что на смену низкоквалифицированным должны прийти современные рабочие места, требующие серьёзных знаний, умений, компетенций, а значит, и более высокого уровня оплаты труда специалистов.

В этом смысле, хочу это особо подчеркнуть, автоматизация, повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта – это не только ресурс для укрепления нашего научного, образовательного, технологического, производственного потенциала. Это и одно из важнейших условий опережающего роста доходов граждан, формирования в России экономики высоких заработных плат, повышения качества жизни людей как главной цели нашего развития".

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Фото: http://www.kremlin.ru