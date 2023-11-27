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27 Ноября , 15:40

В Башкирии с начала года на «предпринимательских часах» рассмотрено 3,5 тыс. инвестиционных проектов на сумму более 123 млрд рублей

В городах и районах Башкирии в 2023 году проведено более 2,5 тыс. «предпринимательских часов» с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Башкирии с начала года на «предпринимательских часах» рассмотрено 3,5 тыс. инвестиционных проектов на сумму более 123 млрд рублей
В Башкирии с начала года на «предпринимательских часах» рассмотрено 3,5 тыс. инвестиционных проектов на сумму более 123 млрд рублей
Рассмотрено около 3,5 тыс. инвестиционных проектов. Общая сумма заявленных инвестиционных вложений составила более 123 млрд рублей. Об этом на стратегической сессии «Успешные мировые практики. Разработка стратегий и управление изменениями в инвестиционных проектах», прошедшей в рамках Международной недели бизнеса в Уфе, сообщил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Сегодня в республике ведется активная работа над привлечением инвесторов. Башкортостан по объему инвестиций занимает 3 место в ПФО после Татарстана и Нижегородской области.

 - Наша главная задача – сохранить инвестиционные проекты в муниципалитетах, поддержать рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. В текущем году в рамках реализации стратегии «Инвестиционный рывок» стартовала «Программа защиты и поощрения инвестиций в Республике Башкортостан», направленная на максимальное снижение барьеров при получении инвесторами мер господдержки. Несомненно, такой подход к поддержке бизнеса и инвестиций будет способствовать улучшению делового климата и стимулирует экономический рост в регионе, - отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
 
 
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"Стерлитамакский рабочий"

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