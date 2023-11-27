В Межвузовском кампусе откроется Центр углеродных технологий

В строящемся здании планируют открытие Центра углеродных технологий. В центре молодые ученые будут заниматься разработкой и внедрением технологий получения перспективных функциональных материалов на основе углерода.

– Научные исследования Центра углеродных технологий направлены на решение важной задачи – прорыва российских энергетических и высокотехнологичных компаний на глобальном рынке углеродных материалов. Мы будем интегрировать впервые разработанные в отечественной практике технологий получения стратегически важных углеродных материалов, в т.ч. наноразмерных, – сообщила заместитель декана по научной работе Технологического факультета, руководитель направления «Передовые производственные технологии в нефтегазопереработке и нефтегазохимии» Гульназ Хамадалиева.

Актуальность исследований обусловлена необходимостью импортозамещения в сфере обеспечения ведущих отраслей отечественной промышленности углеродными и конструкционными материалами.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22374/