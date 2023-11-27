В столице Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 26 пьяных водителей

В Уфе сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 69 ДТП, в трех дорожных авариях пострадали три человека, из них один ребенок.

По данным пресс-службы ведомства, было пресечено 716 нарушений ПДД. Среди них 136 нарушений правил использования ремней безопасности; 51 водитель не уступил дорогу пешеходам; 47 водителей грузового транспорта не соблюдали требования дорожных знаков; 44 пешехода были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД; 37 взрослых нарушили правила перевозки детей-пассажиров.

Кроме того, задержано 26 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, среди которых 4 ранее привлекались к ответственности за нетрезвое вождение, но снова сели за руль.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".