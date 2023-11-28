До наступления срока уплаты имущественных налогов осталось меньше недели

В том случае, если налогоплательщик по каким-либо причинам не получил налоговое уведомление, он может обратиться в любой удобный офис МФЦ или налоговый орган для его получения.

Уплатить налоги можно:

–с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин», мобильного приложения «Налоги ФЛ»;

–в личном кабинете портала «Госуслуги» (если есть согласие на получение документов от налоговых органов);

–в отделениях банков;

– через платёжные терминалы или мобильные приложения банков.

Также ФНС России предусмотрела возможность уплаты гражданами налогов за третьих лиц с помощью интернет-сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин».

Начиная со 2 декабря, несвоевременно уплаченные налоги – это сумма задолженности, на нее ежедневно начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии УФНС России по Республике Башкортостан +7 (347) 215-10-70 (добавочный номер 55-55) или по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Больше информации об уплате имущественных налогов можно найти на промостранице сайта ФНС России «Налоговое уведомление 2023».