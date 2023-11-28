Подведены итоги Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»

Из четырёхсот участников из 65 регионов были выбраны лучшие. Конкурс прошёл в рамках национального проекта «Образование».





Студент 3 курса института гуманитарных и социальных наук Уфимского университета науки и технологий Семен Никишин занял 1 место в номинации «Лидеры детских и молодежных общественных объединений».





Для участников в течение четырех дней были организованы занятия по развитию надпрофессиональных навыков, конкурсные задания и дебаты. Было проведено тестирование на выявление лидерских качеств и знание российского права в молодежной политике.





Финалисты конкурса стали участниками слета молодежных и детских общественных объединений Российской Федерации «Первый в двадцать первом».

Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.