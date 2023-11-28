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28 Ноября , 14:31

Подведены итоги Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» прошёл в Казани.

Подведены итоги Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»
Подведены итоги Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»
 Из четырёхсот участников из  65 регионов были выбраны лучшие. Конкурс прошёл в рамках  национального проекта «Образование».

Студент 3 курса института гуманитарных и социальных наук Уфимского университета науки и технологий Семен Никишин занял 1 место в номинации «Лидеры детских и молодежных общественных объединений».

Для участников в течение четырех дней были организованы занятия по развитию надпрофессиональных навыков, конкурсные задания и дебаты. Было проведено тестирование на выявление лидерских качеств и знание российского права в молодежной политике. 

Финалисты конкурса стали участниками слета молодежных и детских общественных объединений Российской Федерации «Первый в двадцать первом». 
 
Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.
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"Стерлитамакский рабочий"

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