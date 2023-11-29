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29 Ноября , 12:00

Башкирский мед отправили на Международную космическую станцию

В столице России проходит международная  выставка-форум «Россия», где представлен стенд Башкирии.

Башкирский мед отправили на Международную космическую станцию
Башкирский мед отправили на Международную космическую станцию

28 ноября со стенда торжественно отправили башкирский мёд российским космонавтам на космическую станцию.

Мёд поставляется усилиями двух компаний -  производителя спецпитания для космонавтов  Бирюлевского экспериментального завода пищевых концентратов  и компании «Башкирский мед». Производство передало заводу 40 килограммов меда.

В скором времени его расфасуют и отправят на грузовом корабле на Международную космическую станцию. В  торжественной церемонии  принял участие  космонавт Роскосмоса, Герой России, руководитель Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики России Михаил Корниенко.

«Мед очень поддерживает космонавтов на орбите. Всем известно и понятно, что это самый полезный продукт. В космосе он нужен вдвойне — я это подтверждаю, полтора года летал — мы его там используем по полной программе. Это необходимая совершенно вещь в рационе питания космонавта», — подчеркнул Михаил Корниенко.

Директор Бирюлевского экспериментального завода Михаил Иринев подчеркнул, что мёд является незаменимой составной частью питания космонавтов, в нем много витаминов и микроэлементов. Ну а самым лучшим, заслуженно признан башкирский мёд, поэтому выбор пал именно на него. 

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба минсельхоза Башкортостана.

Башкирский мед отправили на Международную космическую станцию
Башкирский мед отправили на Международную космическую станцию
Башкирский мед отправили на Международную космическую станцию
Башкирский мед отправили на Международную космическую станцию
Башкирский мед отправили на Международную космическую станцию
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