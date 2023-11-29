Башкирский мед отправили на Международную космическую станцию

28 ноября со стенда торжественно отправили башкирский мёд российским космонавтам на космическую станцию.

Мёд поставляется усилиями двух компаний - производителя спецпитания для космонавтов Бирюлевского экспериментального завода пищевых концентратов и компании «Башкирский мед». Производство передало заводу 40 килограммов меда.

В скором времени его расфасуют и отправят на грузовом корабле на Международную космическую станцию. В торжественной церемонии принял участие космонавт Роскосмоса, Герой России, руководитель Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики России Михаил Корниенко.

«Мед очень поддерживает космонавтов на орбите. Всем известно и понятно, что это самый полезный продукт. В космосе он нужен вдвойне — я это подтверждаю, полтора года летал — мы его там используем по полной программе. Это необходимая совершенно вещь в рационе питания космонавта», — подчеркнул Михаил Корниенко.

Директор Бирюлевского экспериментального завода Михаил Иринев подчеркнул, что мёд является незаменимой составной частью питания космонавтов, в нем много витаминов и микроэлементов. Ну а самым лучшим, заслуженно признан башкирский мёд, поэтому выбор пал именно на него.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба минсельхоза Башкортостана.