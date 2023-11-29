Главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям с предупреждением

"Обильные осадки в виде мокрого снега, минусовая температура в ночное время способствует образованию гололеда на проезжей части и ухудшению видимости на дорогах. Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время сильного дождя, снега необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — подчеркнул Владимир Севастьянов.

Особенно острожными нужно быть водителям при появлении пешеходов на проезжей части, так как в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен из-за зонта или капюшона, что может привести к дорожному происшествию.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".