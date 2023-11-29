В Стерлитамаке открылась первая зарядная станция для электромобилей
Она располагается на территории торгового центра «Ёлка» по ул. Худайбердина, 65. Зарядка электроавтомобиля гораздо дешевле заправки автомобиля бензином, хоть и занимает дольше времени. В среднем она длится менее часа.
В Стерлитамаке открылась первая зарядная станция для электромобилей
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