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29 Ноября , 10:39

В Стерлитамаке открылась первая зарядная станция для электромобилей

Она располагается на территории торгового центра «Ёлка» по ул. Худайбердина, 65. Зарядка электроавтомобиля гораздо дешевле заправки автомобиля бензином, хоть и занимает дольше времени. В среднем она длится менее часа.

В Стерлитамаке открылась первая зарядная станция для электромобилей
В Стерлитамаке открылась первая зарядная станция для электромобилей

По информации управления ЖКХ

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"Стерлитамакский рабочий"

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