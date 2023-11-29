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29 Ноября , 12:30

В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции

В здании администрации города состоялась церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции. 

В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции
В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции

За самоотверженность и героизм, проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации орденом Мужества посмертно были награждены четверо наших горожан.

Принеся искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов, глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов сказал: «Ценой своей жизни они доказали, что остались верны присяге. И сделали всё от них зависящее, чтобы мы никогда не узнали, что такое война».

Рустем Фаритович также призвал матерей и жён героев не замыкаться в своём горе, чаще встречаться в Союзе участников вооруженных конфликтов «Набат», с которым сегодня активно общаются матери, потерявшие своих сыновей в различных горячих точках.  

Слова соболезнования от имени военного комиссариата выразил также военком города и района подполковник Рустам Кантимиров. Завершая церемонию вручения наград, глава  администрации Стерлитамака заверил присутствующих: «Мы их никогда не забудем. А нам надо жить ради их светлой памяти, растить воспитывать внуков».

Фото: Тамара Андреева.

В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции
В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции
В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции
В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции
В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции
В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции
В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции
В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции
В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции
В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции
В Стерлитамаке прошла церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции
Автор:Фаяз Юмагузин
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