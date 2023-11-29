В Уфе состоится Общероссийский юридический форум

Форум откроет научно-практическая конференция «Диалоги о частном праве». Модератором выступит руководитель Исследовательского центра частного права, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Первого декабря форум продолжит выездное заседание Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Участники обсудят проекты федеральных законов. В частности о сервитутах и соседских правах, о внесении изменений в статью 250 части первой Гражданского кодекса РФ, о внесении изменений в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и так далее. В завершении состоится презентация книги Павла Крашенинникова «Обреченные мечтатели», в которой рассказывается о временных правительствах.

Региональное отделение ассоциации юристов подведет итоги за 2023 год и обсудит соцпроекты, которые реализуются на территории республики. В этот же день планируется торжественное открытие бюста видному советскому ученому, юристу Анатолию Венедиктову. Завершит форум церемония вручения ежегодной профессиональной премии «Юрист года».

Фото с сайта alrf-rb.ru.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"