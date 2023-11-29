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29 Ноября , 14:33

Встреча Президента РФ Владимира Путина с главой ВТБ Андреем Костиным

Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

Встреча Президента РФ Владимира Путина с главой ВТБ Андреем Костиным
Встреча Президента РФ Владимира Путина с главой ВТБ Андреем Костиным

Российский банковский сектор смог преодолеть все сложности, связанные с санкциями, хотя недоброжелатели на это не рассчитывали. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. В ходе разговора также обсуждалась денежно-кредитная политика Центробанка. Костин выразил надежду на ее смягчение, а президент призвал быть аккуратным в этом вопросе.

"Этот год очень успешный не только для ВТБ, но для всего банковского сектора", - рассказал Костин. Он отметил, что банк в прошлом году из-за санкций понес серьезные потери, но смог справиться с этим. "Против нас просто беспредел был абсолютный: у нас отобрали зарубежные банки, у нас сейчас их ликвидируют", - пояснил Костин. Но в этом году ВТБ уже компенсировал эти потери. "Восстанавливаем капитальную базу и выходим на рекордную прибыль - где-то в 420 миллиардов рублей, что, конечно, очень существенно", - сообщил Костин. По его словам, потеряв западные рынки, банк сфокусировался на внутреннем и на дружественных рынках.

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72821

Фото: http://www.kremlin.ru

 

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