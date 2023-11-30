IX Общероссийский юридический форум: ученые должны общаться, спорить и вместе находить решения

На площадке Конгресс-холла «Торатау» начала работу научно-практическая конференция «Диалоги о частном праве».

В конференции участвовали члены Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сотрудники судебной системы, Исследовательского центра частного права, преподаватели Российской школы частного права, а также практикующие юристы. К конференции онлайн присоединились специалисты из других городов России.

Модератором выступила руководитель Исследовательского центра частного права, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации,

- Тема частного права сегодня очень актуальна, - отметила перед началом конференции её модератор доктор юридических наук, профессор Лидия Михеева. - Актуальна для тех, кто развивает свой бизнес, хочет понимать, по каким канонам правопорядок будет регулировать эту деятельность. Мы вынесем на обсуждение вопросы гражданско-правовой ответственности, что очень важно для предпринимателей любого уровня. Поговорим и о том, как взыскиваются убытки, как можно заставить выполнить кредитные обязательства, какие новые разновидности воздействия на участников сделки предусматривает гражданское законодательство.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22411/