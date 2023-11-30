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30 Ноября , 20:00

IX Общероссийский юридический форум: ученые должны общаться, спорить и вместе находить решения

В последний день осени в столице Башкирии стартовал IX Общероссийский юридический форум. Мероприятие по традиции приурочено к празднованию Дня юриста в Российской Федерации.

IX Общероссийский юридический форум: ученые должны общаться, спорить и вместе находить решения
IX Общероссийский юридический форум: ученые должны общаться, спорить и вместе находить решения

На площадке Конгресс-холла «Торатау» начала работу научно-практическая конференция «Диалоги о частном праве». 

В конференции участвовали члены Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сотрудники судебной системы, Исследовательского центра частного права, преподаватели Российской школы частного права, а также практикующие юристы. К конференции онлайн присоединились специалисты из других городов России. 

Модератором выступила руководитель Исследовательского центра частного права, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, 

- Тема частного права сегодня очень актуальна, - отметила перед началом конференции  её модератор доктор юридических наук, профессор Лидия Михеева. - Актуальна для тех, кто развивает свой бизнес, хочет понимать, по каким канонам правопорядок будет регулировать эту деятельность. Мы вынесем на обсуждение вопросы гражданско-правовой ответственности, что очень важно для предпринимателей любого уровня. Поговорим и о том, как взыскиваются убытки, как можно заставить выполнить кредитные обязательства, какие новые разновидности воздействия на участников сделки предусматривает гражданское законодательство. 

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22411/

 

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