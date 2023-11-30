Президент РФ Владимир Путин посетил учебно-экспериментальный центр по робототехнике «Прорыв-Сириус»

Направление центра - создание и тестирование технологий безлюдных производств на основе отечественных робототехнических систем. Также здесь будут готовить кадры, способные разрабатывать и применять данные технологии. Задачи будут решаться как в интересах ГК «Росатом», в том числе в рамках проекта «Прорыв» по созданию ядерных энергетических технологий нового поколения, так и в интересах ведущих отраслей российской экономики.

Президенту, в частности, продемонстрировали реализованную на площадке учебно-экспериментального центра линию роботизированного производства топлива, основными элементами которой являются универсальные и транспортные роботы. Всё оборудование разработано под концепцию организации производственного рабочего процесса без участия людей на основе быстрозаменяемых модулей, доступных к обслуживанию машинами.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72872

Фото: http://www.kremlin.ru