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30 Ноября , 10:39

В Башкирии ведущие эксперты республики обсудили вопросы вовлечения вторичных ресурсов в переработку

28 ноября на ПОЛИЭФе состоялось мероприятие, посвященное развитию экономики замкнутого цикла и вторичной переработки пластиковых отходов. Во встрече приняли участие компании из разных регионов, которые составляют цепочку создания «зеленого» продукта СИБУРа – полимерной гранулы Vivilen rPET с содержанием переработанного пластика. 

В Башкирии ведущие эксперты республики обсудили вопросы вовлечения вторичных ресурсов в переработку
В Башкирии ведущие эксперты республики обсудили вопросы вовлечения вторичных ресурсов в переработку

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, сборщики пластика, поставщики переработанной пластиковой бутылки (ПЭТ-флексы) и представители СИБУРа при участии профильных органов власти  в режиме открытого диалога обсудили важные проблемы и болевые точки отрасли – от дефицита качественного вторичного сырья на рынке до прозрачного ценообразования, и определили дальнейшие шаги работы в решении этих вопросов. Одним из ключевых вопросов встречи было развитие сбора и переработки ПЭТ-отходов в Республике Башкортостан.

– Вместе с коллегами, представителями региональных операторов по обращению с отходами, переработчиками вторсырья из Екатеринбурга и Перми обсудили вопросы развития экономики замкнутого цикла в части сбора и переработки пластика в республике.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22406/

 

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