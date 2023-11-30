В Башкирии ведущие эксперты республики обсудили вопросы вовлечения вторичных ресурсов в переработку

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, сборщики пластика, поставщики переработанной пластиковой бутылки (ПЭТ-флексы) и представители СИБУРа при участии профильных органов власти в режиме открытого диалога обсудили важные проблемы и болевые точки отрасли – от дефицита качественного вторичного сырья на рынке до прозрачного ценообразования, и определили дальнейшие шаги работы в решении этих вопросов. Одним из ключевых вопросов встречи было развитие сбора и переработки ПЭТ-отходов в Республике Башкортостан.

– Вместе с коллегами, представителями региональных операторов по обращению с отходами, переработчиками вторсырья из Екатеринбурга и Перми обсудили вопросы развития экономики замкнутого цикла в части сбора и переработки пластика в республике.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22406/