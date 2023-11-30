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30 Ноября , 10:29

В первой очереди Межвузовского кампуса включили отопление и начали завозить мебель

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан вместе с руководителями профильных ведомств, представителями подрядных организаций и ректорами вузов совершил еженедельный обход и оценил ход строительных работ объекта.

В первой очереди Межвузовского кампуса включили отопление и начали завозить мебель
В первой очереди Межвузовского кампуса включили отопление и начали завозить мебель

15-этажное здание башни, планируемое к открытию в декабре 2023 года, почти готово к эксплуатации. В семиэтажном IQ-парке идет чистовая отделка. Инженерные коммуникации подведены, отопление включено, мебель готова к завозу. Ежедневно на стройке в три смены работают более 600 человек. 

Комиссия во главе с премьер-министром провела осмотр готовности помещений 1 и 2 этажей основного здания первой очереди проекта, обсудила с ректорами БГМУ, УГНТУ и УУНиТ график завоза оборудования. 

В рамках завершающей стадии возведения межвузовского кампуса первой очереди Андрей Назаров дал указание подготовить помещения к монтажу лабораторного оборудования, увеличить количество рабочих и вновь напомнил собравшимся о необходимости завершить все работы в указанные сроки.

Напомним, строительство кампуса осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22394/

 

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