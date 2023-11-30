В Стерлитамаке состоялось награждение в честь Дня работников промышленности РБ

Торжественное мероприятие накануне Дня работников промышленности РБ прошло в Городском дворце культуры (ул.Тукаева, 9).

Крупные предприятия города организовали в фойе дворца выставку своей продукции и представили информационные материалы. Пришедшие на мероприятие горожане перед награждением смогли насладиться мелодиями в исполнении прекрасных музыкантов.

Поздравить и наградить лучших работников промышленности города пришли глава администрации города Рустем Газизов, его заместители, депутаты Госсобрания – Курултая РБ Владимир Ануфриев и Руслан Ахметов.

– Мы сегодня чествуем лучших представителей промышленности Стерлитамака, – сказал Рустем Фаритович. – Для нас это особый праздник: город стал динамично развиваться благодаря росту промышленного производства. Сегодня мы остаёмся промышленным центром республики, хорошо известным не только в нашей стране, но и на международном уровне. У Стерлитамака большое будущее во многом благодаря стараниям наших горожан и развитию промышленного комплекса. Ценность нашего города – люди, которые повседневно трудятся и приумножают промышленный потенциал города. От всей души благодарю работников и руководителей предприятий, без которых не обходится ни одно значимое событие в городе.

Глава администрации города вручил почётные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ за большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд работникам АО «БСК», ООО «Башпласт», ООО «РН-КАТ», АО «СНХЗ», АО «СинтезКаучук», ООО «Эколь», ООО «Башкирская стекольная компания», АО «Вагоноремонтный завод», АО «Красный пролетарий», ООО «Концерн Инмаш», ООО «Станкостроение», АО «Сырьевая компания», ФКП «Авангард».

Почётные грамоты и благодарственные письма Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ за высокий профессионализм и большой вклад в развитие промышленности вручил лучшим работникам депутат Госсобрания – Курултая РБ Владимир Ануфриев.

Руслан Ахметов поздравил и вручил благодарственные письма Государственного Собрания – Курултая РБ за добросовестный труд и активную общественную деятельность сотрудникам городских предприятий.

Заместитель главы администрации города Артур Гафаров отметил, что учреждение праздника, посвящённого работникам промышленной сферы республики, было очень правильным решением. Он объединяет людей, занятых в разных отраслях промышленности. Артур Разилевич вручил сотрудникам городских предприятий благодарственные письма администрации ГО г.Стерлитамак за многолетний добросовестный труд в сфере промышленности.

Церемония награждения лучших работников промышленности сопровождалась выступлениями Алины Рай, Динара Абдуллина, Ильдара Абдрашитова, Айгиза Уелданова, Анжелы Арслановой, хореографических коллективов «Вдохновение» и «Виват».

Фото Тамары Андреевой