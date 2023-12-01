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1 Декабря , 09:50

80 предпринимателей Башкирии получили бесплатную услугу по популяризации своих товаров и услуг

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство предпринимательства и туризма республики совместно с АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства» и Центром «Мой бизнес» организовали проект по популяризации продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан.

80 предпринимателей Башкирии получили бесплатную услугу по популяризации своих товаров и услуг
80 предпринимателей Башкирии получили бесплатную услугу по популяризации своих товаров и услуг
Оператором проекта выступил Национальный центр мониторинга и аналитики, который оказал услугу 80 предпринимателям, в том числе и 38 самозанятым гражданам.

– В республике растет количество предпринимателей и самозанятых граждан. Важная задача – поддерживать их, рассказывать жителям республики о новых предпринимательских инициативах, услугах и товарах. Именно поэтому проект по популяризации продукции и услуг предпринимателей пользуется спросом у представителей бизнеса, – отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Предпринимателям предоставили  возможность бесплатно рассказать о себе и своих товарах и услугах на самых крупных информационных площадках и средствах массовой информации Республики Башкортостан: газете «Республика Башкортостан», телеканале БСТ и на портале информационного агентства «Башинформ». Совокупный охват аудитории этих площадок составляет около 4 млн слушателей/читателей в месяц.
 
Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
Автор:Ирина Петрова
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