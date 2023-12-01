80 предпринимателей Башкирии получили бесплатную услугу по популяризации своих товаров и услуг

Оператором проекта выступил Национальный центр мониторинга и аналитики, который оказал услугу 80 предпринимателям, в том числе и 38 самозанятым гражданам.





– В республике растет количество предпринимателей и самозанятых граждан. Важная задача – поддерживать их, рассказывать жителям республики о новых предпринимательских инициативах, услугах и товарах. Именно поэтому проект по популяризации продукции и услуг предпринимателей пользуется спросом у представителей бизнеса, – отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.





Предпринимателям предоставили возможность бесплатно рассказать о себе и своих товарах и услугах на самых крупных информационных площадках и средствах массовой информации Республики Башкортостан: газете «Республика Башкортостан», телеканале БСТ и на портале информационного агентства «Башинформ». Совокупный охват аудитории этих площадок составляет около 4 млн слушателей/читателей в месяц.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.