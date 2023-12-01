Этот коварный вирус

С 1988 года ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения на планете отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта дата была установлена для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, которая приняла масштабы глобальной пандемии, распространяющейся по всем регионам мира.

Сегодня о вирусе ВИЧ, статистике по СПИДу и ВИЧ-инфекции, а также о профилактике этих коварных заболеваний мы беседуем с Эльзой Валериковной Яхиной, заведующей филиалом Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Стерлитамаке.

– Эльза Валериковна, какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в нашей республике?

– В Республике Башкортостан на конец сентября 2023 года зарегистрировано 41688 случаев ВИЧ-инфекции.

Показатель заражённости населения ВИЧ-инфекцией составил 559,4 на 100000 населения республики, что выше показателя прошлого года на 2 процента (548,1 на 100000 населения) По РФ этот показатель составляет 782; по ПФО – 717,1.

Случаи ВИЧ-инфекции регистрировались во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан, но её распространённость неравномерна.

К наиболее поражённым ВИЧ-инфекцией территориям республики относятся города Кумертау (зарегистрировано 1140,2 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения), Салават (843,3), Стерлитамак (751,5), Уфа (659,5), Нефтекамск (638,2); муниципальные районы Мелеузовский (735,3), Ишимбайский (711,6), Куюргазинский (694,5), Белорецкий (693,2), Абзелиловский (669,9), Благовещенский (654,2), Иглинский (635,7), Калтасинский (562,9).

За 9 месяцев 2023 года в республике вновь выявлен 1381 случай заражения вирусом иммунодефицита человека (в 2022 году за аналогичный период было 1353 случая).

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в республике за 9 месяцев 2023 года составил 34,5 на 100 тысяч населения, что на 2 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года (за 9 месяцев 2022 года – 33,8).

Наиболее высокие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией, превышающие среднереспубликанский уровень, зарегистрированы в Абзелиловском (90,2), Благовещенском (63,1), Дуванском (52,8), Бирском (50,6), Белорецком (49,2), Иглинском (48,1), Мелеузовском (45,40, Куюргазинском (42), Ишимбайском (41,7), Благоварском (41,4), Мечетлинском (41,2), Кугарчинском (41,1), Белокатайском (41), Гафурийском (40,3), Белебеевском (39,4), Фёдоровском (39)

районах и городах Стерлитамак (46,5),

Кумертау (43,1), Салават (41,3).

– В каком возрасте людям чаще всего ставится такой диагноз? Каковы их социальное положение и образ жизни?

– ВИЧ-инфекция в Республике Башкортостан в последние годы диагностируется в более старших, чем прежде, возрастных группах. В 2023 году ВИЧ-инфекция преимущественно диагностировалась у жителей республики в возрасте 31–60 лет (более 80 процентов новых случаев).

Среди больных ВИЧ-инфекцией в республике доминировали мужчины, они составляли 57,3 процента от впервые выявленных за 9 месяцев 2023 г.

Количество заражённых при половых контактах ежегодно увеличивается. Именно так заражается большинство больных, впервые выявленных за 9 месяцев 2023 года (89,9 процента), доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 9,9 процента, вертикальный путь (от матери ребенку) составил 0,2 процента.

Основную социальную группу ВИЧ-инфицированных, выявленных в нынешнем году, составляют работающие люди, это 41,7 процента от состоящих на учёте. Неработающих среди ВИЧ-инфицированных – 31,4 процента, студентов – 0,13 процента, учащихся школ – 0,19 процента, детей дошкольного возраста – 0,3 процента. Прочее население –

пенсионеры, инвалиды, лица, находящиеся в местах лишения свободы, – составляет 26,3 процента.

За 9 месяцев 2023 года на ВИЧ-инфекцию обследовано более одного миллиона человек, что составляет 26,2 процента населения рес-

публики (за 9 месяцев 2022 года – более 903 тысяч человек или 22,5 процента населения).

Важно понимать, что вирус не выбирает людей по социальному положению и образу жизни. И ещё: ВИЧ живёт и размножается только в организме человека.

– Что такое ВИЧ-инфекция? Каковы её клиника и стадии?

– ВИЧ-инфекция – это хроническое инфекционное заболевание, которое провоцирует вирус иммунодефицита человека, поражающий клетки иммунной системы.

Сначала идёт стадия инкубации – фаза от момента заражения до выработки антител и (или) появления реакции, представленных симптомами «острой ВИЧ-инфекции».

Затем следует стадия первичных проявлений — этап, который начинается, соответственно, через 3-6, максимум 12 месяцев от момента заражения. Она характеризуется субфебрильной температурой, сыпью, увеличением лимфоузлов, кандидозом слизистых, герпетической инфекцией, ангиной, пневмонией и другими проявлениями.

Следующий этап – субклиническая стадия, то есть период замедленного размножения вируса по сравнению с предыдущими стадиями.

За ней идёт стадия вторичных заболеваний –

фаза, в которой продолжается репликация ВИЧ. Она сопровождается активной гибелью CD4-лимфоцитов и, следовательно, истощением иммунной системы.

И, наконец, наступает стадия СПИДа – финальный этап течения ВИЧ-инфекции.

– Что можно сказать о путях передачи вируса иммунодефицита?

– Пути передачи вируса хорошо известны. Первый из них – передача через кровь. Заражение происходит при использовании нестерильных инструментов, которые контактировали с кровью (шприцы, скальпели, оборудование для нанесения тату и пирсинга, общая посуда для приготовления наркотиков).

Доноры крови, органов тканей обязательно проходят обследование на ВИЧ.

Ещё один путь передачи – половой. Верность здоровому партнёру и воздержание –

надёжная защита от ВИЧ.

При передаче вируса от матери к ребёнку заражение ребёнка от инфицированной матери может произойти во время беременности, родов, грудного вскармливания. При правильном лечении женщина с ВИЧ-инфекцией может иметь неинфицированных детей.

– Как не передаётся ВИЧ?

– ВИЧ-инфекцией нельзя заразиться при бытовых контактах между людьми. Неповреждённая кожа является непреодолимым барьером для вируса, поэтому ВИЧ не передаётся через рукопожатия и объятия.

Недостаточно вируса для передачи здоровому человеку в слюне, слёзной жидкости, поту, моче, кале, поэтому ВИЧ не передаётся через поцелуи, при совместном пользовании посудой, ванной и туалетом, предметами быта. ВИЧ не передаётся через укусы насекомых.

– Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ?

– Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно. Узнать, есть ли у человека ВИЧ-инфекция, можно только одним способом – сдать кровь на антитела к ВИЧ. Обычно антитела в крови появляются в период от двух недель до трёх месяцев (в редких случаях до шести месяцев) после заражения, поэтому кровь после опасного контакта необходимо сдавать через 3-6 месяцев. До этого времени анализ крови может быть отрицательным, хотя человек уже инфицирован и способен заразить других людей.

– Что нужно делать, чтобы не заразиться ВИЧ?

– Прежде всего, следует иметь постоянного полового партнёра, сохраняя взаимную верность.

Если есть риск заразиться, нужно пользоваться презервативами из латекса; никогда не употреблять наркотики; всегда использовать только свои предметы личной гигиены.

– Можно ли вылечить ВИЧ и СПИД?

– Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя, но в настоящее время существуют противовирусные препараты, постоянное применение которых может значительно продлить жизнь и трудоспособность ВИЧ-инфицированных людей. Для пациентов препараты выдаются бесплатно по назначению врача-инфекциониста Республиканского центра СПИД.

– Может ли человек, живущий с ВИЧ-инфекцией, работать?

– Да. Он не обязан ставить в известность о своем заболевании работодателя или коллег (за исключением профессий с высоким риском передачи вируса другим людям, например, медицинских).

Отказ в приёме на работу или увольнение сотрудника на основании диагноза ВИЧ-инфекция является незаконным. В ряде случаев возможен перевод на другую должность (по согласованию сторон).

– Что делать, если у коллеги ВИЧ-инфекция?

– Не рассказывайте об этом другим, поддержите коллегу. Возможно, он испытывает страх потерять друзей и близких, работу и даже жизнь.

Помните: ВИЧ в быту не передаётся. Вы не заразитесь, если продолжите работать в одном коллективе.

Все основные права ВИЧ-инфицированных граждан РФ прописаны в Законе Российской Федерации от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)».

Специалисты Республиканского центра СПИД всегда готовы проинформировать жителей о том, как избежать заражения ВИЧ-инфекцией и где можно получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. Важно знать, что обследование на ВИЧ и лечение ВИЧ-инфекции для граждан Российской Федерации являются бесплатными.





Фото Тамары Андреевой.