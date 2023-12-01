Газету - семьям участников СВО

⁃ Я сама выписываю нашу городскую газету с 1968 года, с того момента, как начала работать в комсомоле. И не мыслю себя без газеты: для меня она - окно в мир. Газета освящает все главные события в городе и республике, рассказывает о наших земляках, с честью выполняющих свой долг по защите Отечества, - говорит Роза Мухаметовна.

- Меня глубоко волнует то, что сегодня происходит в зоне специальной военной операции. Всем сердцем я сопереживаю тем, кто воюет за наше мирное будущее, и тем, кто ждёт своих защитников дома.

В молодости я активно интересовалась политикой, сотрудничала с Фондом мира, старалась внести свою лепту в дело сохранения мира. И сегодня не могу оставаться в стороне от этих важных, судьбоносных событий. Верю, что победа будет за нами!

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