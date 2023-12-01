Лучшее народное название для уфимского студенческого кампуса придумал молодой ученый

Конкурсанты поборолись за призы в 3 номинациях: «Лучшее народное название и слоган Межвузовского кампуса», видео «Почему я хочу учиться/работать в кампусе?», «Лучший мем о том, как я жду новый кампус».

В церемонии награждения принял участие руководитель межвузовского кампуса в Уфе Сергей Гладких, который поздравил победителей конкурса и рассказал о самом студгородке и его главных задачах.

– Наш межвузовский кампус – уникальный проект. Он задаст планку науки и образования для всей страны. В нем будет объединено сразу несколько вузов. Это будут и комфортные условия и для учебы, и для жизни внутри его стен. Ведь семь башен кампуса будут представлять собой одно из самых современных и оборудованных по последнему слову техники общежитий для студентов. Коворкинги, аудитории и другие площадки для учебы и научной деятельности позволят молодым людям развивать свои таланты. И конечно, мы открыты к диалогу – предлагайте нам свои идеи, и мы подумаем, как можно применить их при создании нашего кампуса, – обратился к молодым талантам Сергей Гладких.

К поздравлениям присоединился заместитель руководителя агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Фанис Ахметов:

– В соцсетях уфимского Межвузовского студенческого кампуса мы объявили о начале конкурса «Кампус моей мечты». Свои варианты видения проекта прислали ребята со всех концов республики. Жюри разбирали каждую работу отдельно и были поражены, насколько участники прониклись этой идеей. И сегодня, на награждении, когда я вижу ребят из Белорецка, Кумертау, Бураевского и других районов, то становится понятно, насколько важен Межвузовский студенческий кампус для молодежи республики.

Лучшее народное название для кампуса придумал Ильдар Мурзагалеев, молодой ученый, инженер.

– Вспоминается наш легендарный образ, близкий всем в республике — крылатый конь Акбузат. Ему соответствует хорошо знакомое нам созвездие — «Pegasus» или «Пегас». Это символ вдохновения, движения вверх, мечты и творчества, – поделился своим видением Ильдар.

Школьник Станислав Кузнецов в своем видеоролике, получившем первое место, отметил важность социализации студентов, комфортной среды для учебы и общения молодежи:

– В моей конкурсной работе, в видеоформате, я смог отметить один важный фактор, почему объединенный студенческий кампус так важен для меня. Мои друзья и я после окончания школы разойдутся по разным вузам. Но, если мы все станем жить и учиться в одном большом кампусе, то сможем общаться после учебы или во время работы над интересными проектами.

В итоге в конкурсе 9 номинантов получили призовые места в трех номинациях. Бронзовые призеры награждены термокружками, билетами в Уфимский театр оперы и балета, а также картой «Алга». Конкурсанты, занявшие второе место, стали обладателями наборов уходовой косметики от башкортостанского производителя Fabrik Cosmetology и транспортной карты «Алга». А победители конкурса получили книгу Премьер-министра Правительства Башкортостана Андрея Назарова «Бизнес и власть: уроки новейшей истории» с автографом, Power Bank, транспортную карту «Алга».

Специального приза от Госсобрания за креативный и научный подход удостоен Тимур Кускильдин. Он получил книгу об истории республиканского законодательного органа с автографом спикера Константина Толкачева и должность общественного помощника председателя Комитета по науки и образованию Госсобрания-Курултая РБ.

Источник: Правительство Республики Башкортостан

Всем призерам достались фирменные мерчи от ведущих вузов республики.