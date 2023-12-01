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1 Декабря , 10:01

Предпринимателей Башкирии приглашают на форум «Стратегируй 2024»

Онлайн-форум «Стратегируй 2024» пройдет 5 декабря.

Предпринимателей Башкирии приглашают на форум «Стратегируй 2024»
Предпринимателей Башкирии приглашают на форум «Стратегируй 2024»

 Мероприятие организовано Агентством Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства, Центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 Участники форума «Стратегируй 2024» получат возможность узнать ответы на вопросы, связанные с ведением бизнеса, поделиться накопленным опытом, выстроить новые деловые связи, познакомиться с практиками успешного управления бизнесом, которые могут пригодиться в предстоящем году.


Регистрация по ссылке обязательна: https://vk.cc/csKjoh


Задать вопрос любому спикеру можно в закрытом канале форума. Там же будет размещена ссылка на прямую трансляцию и запись с мероприятия.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

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"Стерлитамакский рабочий"

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