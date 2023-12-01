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1 Декабря , 10:20

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с участниками III Конгресса молодых учёных

Перед началом встречи Президент в сопровождении руководителя образовательного фонда «Талант и успех» Елены Шмелёвой осмотрел экспонаты проекта «Наша Лаба»: на проводимой в рамках Конгресса молодых учёных выставке представлены около 110 единиц научного оборудования от 17 ведущих российских и белорусских компаний.

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с участниками III Конгресса молодых учёных
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с участниками III Конгресса молодых учёных

«Наша Лаба» – постоянно пополняемая, публично доступная база данных производимого в России и Белоруссии научного оборудования, расходных материалов и реактивов. Онлайн-каталог включает в себя около 19 000 наименований товаров от более чем 500 компаний.

Проект направлен на оказание содействия учёным и инженерам в поиске необходимого для работы оснащения, а также призван поддержать производителей в продвижении их продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В.Путин: Очень рад вас видеть, добрый день!

Уже коллега Елизавета Никитична [Мочалова] начала рассказывать о том, как устроена эта программа – «Наша Лаба». Мне очень приятно, что наши договорённости на сессиях подобного рода берутся в работу и исполняются, доходят до реального исполнения. Сколько, 19 тысяч образцов уже, да? Это очень важно, потому что наши так называемые – во всяком случае, так мы их называли, – партнёры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу и мы никогда с неё не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно, и не просто возможно, а происходит довольно быстро.

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72869

Фото: http://www.kremlin.ru

 

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