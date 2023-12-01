Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступил на пленарной сессии Всемирного русского народного собора

В работе собора приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятели науки и культуры.

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В.Путин: Ваше святейшество! Дорогие друзья!

Приветствую всех участников Всемирного русского народного собора.

Он был учреждён в 1993 году. Мы помним, какое это было время – сложное, переломное для страны. Тогда собор смог объединить вокруг общих целей представителей Русской православной церкви, других религиозных организаций, политических партий и движений, деятелей культуры, учёных, предпринимателей, людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном – в своей твёрдой патриотической позиции.

Хочу прежде всего поблагодарить вас за поддержку, за ваш вклад в укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия, в консолидацию общества и за ту помощь, которую вы всегда оказываете соотечественникам, всем, кого объединяет большой Русский мир.

Знаю, что многие представители Всемирного русского народного собора находятся сейчас на Донбассе и в Новороссии среди волонтёров и добровольцев, в рядах воинских подразделений, вместе с боевыми товарищами защищают наших братьев и сестёр, миллионы людей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Искренне признателен участникам Всемирного русского народного собора за ту помощь, которую вы оказываете фронту, семьям наших погибших героев.

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72863

Фото: http://www.kremlin.ru