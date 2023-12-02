В Городском дворце культуры прошёл семейный инклюзивный фестиваль «Строим мосты»

В его работе приняли участие общественная организация «Дети наше счастье», детский оздоровительный центр развития и коррекции «Сделай шаг», детский нейроцентр «Клевер», нейрошкола «Ясная речка», центр развития и творчества «Город солнца» и другие организации.

В фойе на первом этаже работала консультационная служба, где можно было получить консультации от психологов, дефектологов и логопедов, юристов, а также специалистов Центра занятости населения, Центра «Мой бизнес», врачей (невролога, психиатра, ортопеда, терапевта, АФК), Республиканского центра занятости населения, Общественной организации «Опора России», филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по г.Стерлитамаку РБ; Общества глухих, Общества слепых.

На вопросы горожан ответили представители городской администрации, социальных учреждений и Министерства семьи, труда и социальной защиты населения. Так, к представителям МКУ «УЖКХ г.Стерлитамак» были обращения по поводу установки бордюров и создания доступной среды для инвалидов. К педагогам школы-интерната глухих детей родители обращались по вопросам устройства в школу ребёнка с нарушением слуха.

Участники так отозвались о форуме: «Этот форум призван сблизить людей, помочь стать обществу более толерантным. А ещё это прекрасная возможность для нуждающихся обратиться к специалистам в разных сферах с наболевшими вопросами. Например, к специалистам обращаются родители детей инвалидов с проблемами нарушения коммуникативной сфере в семье и с окружающими, с проблемами трудоустройства, с личными проблемами».

Для гостей мероприятия были организованы различные мастер-классы по логоритмике, карлингу, дефектологии, пластинографии, лечебной йоге, новогодней поделке, изготовлению магнитов, оригами… Состоялись спортивные состязания по дартсу, настольному теннису, шашкам и армрестлингу. На протяжении всего фестиваля работала ярмарка ремесленников. Завершился фестиваль большим концертом, подготовленным взрослыми и детьми с ограниченными возможностями.

Фото автора.